KraussMaffei verdoppelt Kapazitäten für vollelektrische PX-Reihe

Spritzgießen | KraussMaffei hat auf die große Nachfrage nach vollelektrischen Spritzgießmaschinen der PX-Reihe reagiert und die Kapazitäten am Standort Sucany/Slowakei verdoppelt. Dort wird nun im Zweischichtbetrieb gefertigt. In Zukunft soll die PX-Reihe zusätzlich am Standort München produziert werden. Weitere Unterstützung gibt der strategische Zukauf der Plamag GmbH in Plauen, wo seit Mitte 2017 wesentliche Komponenten für die Baureihe gefertigt und das Ersatzteilgeschäft betreut werden. So will das Unternehmen noch schneller auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und seine Wachstumsziele umzusetzen.

Die PX-Reihe wird derzeit in fünf Baugrößen im Schließkraftbereich von 500 bis 2000 kN angeboten. Die kürzlich präsentierten Varianten PX 25 und PX 320 erweitern die Baureihe nach unten und oben.

30. Juli 2018