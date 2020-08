Anzeige

Die Coronakrise hat die Umsätze des Maschinen- und Anlagenbaus in Deutschland in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres deutlich einbrechen lassen. Der Auftragseingang ging um 16 % im Vergleich zum Vorjahr zurück, vermeldet der Branchenverband VDMA. Zum Minus in den Auftragsbüchern hat das Ausland deutlich mehr beigetragen als das Inland. Für den VDMA-Konjunkturexperten Olaf Wortmann geht der Rückgang auf „eine durch Handelsstreitigkeiten und politische Verwerfungen geschwächte Weltkonjunktur zurück, die durch die Covid-19-Pandemie zusätzlich heftig getroffen wurde“.

Im Juni verbuchten die heimischen Maschinenbauer einen um 31 % rückläufigen Auftragseingang. Während im Inland die Bestellungen um 12 % zurückgingen, sanken die Aufträge aus dem Ausland sogar um 38 %. Allerdings spiele hier ein Basiseffekt hinein: „Im Juni 2019 gab es enorm viel Großanlagengeschäft bei den Aufträgen aus den Nicht-Euro-Ländern“, sagt Wortmann. Die Messlatte für den Vorjahresvergleich liege deshalb extrem hoch. Die Orders aus den Nicht-Euro-Ländern gingen um 44 % zurück, jene aus dem Euro-Raum um 14 % .

Ebenfalls deutlich zeigt sich die schwierige Lage für den Maschinenbau im Drei-Monats-Zeitraum April bis Juni. Gegenüber Vorjahr betrug das Bestellminus 30 %. Die Inlandsorders gingen im zweiten Quartal um 20 % zurück, die Auslandsbestellungen um 34 %. Die Aufträge aus den Euro-Ländern schrumpften um 24 %, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 38 % weniger Bestellungen.

