KI-Lab.EE erhält weitere Fördermittel

Das Ziel des ersten KI-Labs für Erneuerbare Energien (KI-Lab.EE) am Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) war es, den Einstieg in das komplexe Thema Künstliche Intelligenz gerade für kleine und mittlere Unternehmen durch Beratung und die Bereitstellung von geeigneten KI-Tools zu erleichtern. Nach dessen erfolgreichem Abschluss startet nun die zweite Phase. Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg fördert das KI-Lab.EE mit rund 200.000 Euro weiter.

Künstliche Intelligenz (KI) als zukunftsweisende Technologie für neue Geschäftsmodelle und Anwendungen in die Unternehmen in Baden-Württemberg zu bringen, ist die Aufgabe des KI-Labs.EE, das auf den Bereich der Erneuerbaren Energien spezialisiert ist. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) lernen über Informationsveranstaltungen, Workshops oder im Rahmen von Pilotanwendungen die Potenziale von KI kennen und können sie auf ihre jeweiligen Betätigungsfelder anwenden.

„Anhand von praktischen Beispielen zeigen wir, wie Unternehmen die Herausforderungen der Schlüsseltechnologie Kl meistern können.“

– Frank Sehnke, ZSW

„Unser Kl-Lab.EE ist die optimale Plattform für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien. Anhand von praktischen Beispielen zeigen wir, wie sie die Herausforderungen der Schlüsseltechnologie Kl meistern können“, betont Frank Sehnke, Experte für Künstliche Intelligenz am ZSW.

Der Fokus im neuen KI-Lab.EE liegt einerseits darauf, mit Hilfe von KI Produktionsprozesse nachhaltiger zu gestalten, andererseits geht es auch darum, die durch die KI und ihre Anwendung unmittelbar verursachten CO2-Emissionen zu reduzieren (Green Artificial Intelligence). Dabei werden nicht nur Konzepte und Methoden für Green Al vermittelt, sondern auch deren Implementierung unterstützt.

Konkrete Einsatzmöglichkeiten von KI in der EE-Branche

Das KI-Lab.EE ist vor allem auf Pilotanwendungen ausgerichtet. Es geht um konkrete Einsatzmöglichkeiten in der Erneuerbaren-Energien-Branche. Die Bandbreite der möglichen Problemstellungen, die mithilfe von KI bewältigt werden können, ist dabei so vielfältig wie die EE-Branche selbst. So sind Themen wie beispielsweise die Überwachung und Betriebsoptimierung von Wind- und Photovoltaik-Parks, über die bestmögliche Integration Erneuerbarer Energien in das Energiesystem bis zur Prozessoptimierung und -kontrolle bei der Fertigung von Brennstoffzellen, Batterien und Elektrolyseuren denkbar.

„Unser Ziel ist es, Firmen mit digitalen Ressourcen für den langfristigen und nachhaltigen Einsatz von Kl fit zu machen.“

– Katharina Strecker, ZSW

„Unser Ziel ist es, Firmen mit digitalen Ressourcen für den langfristigen und nachhaltigen Einsatz von Kl fit zu machen. Die erste Phase hat uns gezeigt, wie sehr der Einstieg in das komplexe Thema Künstliche Intelligenz gerade für kleine und mittlere Unternehmen durch Beratung und die Bereitstellung von geeigneten KI-Tools erleichtert werden kann oder überhaupt erst ermöglicht wird“, so Katharina Strecker, Expertin für Künstliche Intelligenz am ZSW.

Wissenstransfer für Unternehmen

Dazu wurde bereits in der ersten Phase des KI-Labs eine No-Code-Kl-Webplattform – eine Plattform für deren Bedienung keine Programmierkenntnisse erforderlich sind – erfolgreich entwickelt und betrieben. Unternehmen können damit interaktiv mit ihren eigenen Daten Kl-Methoden trainieren und optimieren. Durch die Erweiterung der Plattform sollen die Methoden der Künstlichen Intelligenz nachvollziehbarer werden (Explainable Al) und damit das Verstehen der KI-Methoden erleichtert sowie das Vertrauen in KI-Anwendungen gesteigert werden (Trustworthy AI).

Des Weiteren werden gemeinsam mit den beteiligten Unternehmen in Workshops Pilotanwendungen identifiziert und entwickelt, gefolgt von einer Beratung für die Umsetzung und die nachhaltige Implementierung der identifizierten KI-Lösungen. Mit diesem Wissen können die Unternehmen weitere Kl-Projekte eigenständig oder auch in Kooperation mit den KI-Expertinnen und Experten des ZSW realisieren. (eve)