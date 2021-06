Kuka: Fit für automatisierte Batterieproduktion dank Robotik und Matrix Produktion

Anzeige

In der umfassenden Batterie-basierten Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien sieht Kuka die fünfte industrielle Revolution am Horizont aufziehen. Für die automatisierte Batterieproduktion sei man gut gerüstet, betont Kuka: dank der Erfahrung imund Roboter-Kompetenz und wegen der hochflexiblen Matrix-Produktion made in Augsburg.