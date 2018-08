Kunststoffe in der Umwelt

Anzeige

Mikroplastik ist nicht immer direkt zu erkennen, doch Experten gehen davon aus, dass es in allen Bereichen der Umwelt zu finden ist. Woher die kleinen Kunststoffpartikel stammen, oder welche Mengen jährlich in Deutschland emittiert werden, solche Fragen standen im Fokus der „Konsortialstudie Mikroplastik“. Im Auftrag von Partnern aus der Kunststoffindustrie, Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Forschung hat das Fraunhofer Umsicht den Wissensstand zu Mikro- und Makroplastik zusammengetragen. Die Autoren der Studie ermittelten 51 Mikroplastikquellen und berechneten die Emissionen. Sie gehen davon aus, dass in Deutschland gut 4 kg Mikroplastik pro Kopf jährlich an in die Umwelt freigesetzt wird. Die Emissionen an Makroplastik betragen dagegen nur etwa 1,4 kg pro Kopf und Jahr. Die Ergebnisse der Studie wurden kürzlich vorgestellt. Wichtig war es den Autoren, auch Lösungswege aufzuzeigen, Fazits zu ziehen und Empfehlungen zu geben. Eine Kurzfassung der Studie ist ab sofort kostenfrei erhältlich unter: http://hier.pro/xnFyA.

7. August 2018