Kunststoffrecycling – Stand und Perspektive

Anwendung, Herausforderung, Lösungen – diese Aspekte sind beim vierten Praxisforum Kunststoffrecycling das Thema. Es wird am 24. März erstmals vom Fraunhofer LBF in digitaler Form und in englischer Sprache veranstaltet. Wie bisher liegt der Schwerpunkt auf dem werkstofflichen Recycling.

Das Programm steht bereits fest. Während die erste Hälfte des Konferenztages den Märkten sowie Standards, Qualitätsverbesserungen und Additiven gewidmet ist, gehört der Nachmittag komplett den Anwendungen. Auch dafür gibt es schon einige wegweisende Beispiele. Eines ist der am Fraunhofer LBF entwickelte Basisträger einer Spülmaschine aus Recycling-Kunststoff – wir berichteten darüber.

Chance zur internationalen Vernetzung

Für die Qualität der Inhalte bürgt ein Programmbeirat mit Fachleuten der Firmen BASF, Lyondell Basell, und L. Brüggemann. Neben Erfahrungsberichten zu innovativen Ansätzen bietet die Veranstaltung auch einen Austausch zwischen Experten und Expertinnen aus Industrie und Wissenschaft und die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Die Teilnehmergebühr liegt laut Fraunhofer LBF bei 250 Euro. (os)

