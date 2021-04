Landesmesse Stuttgart verschiebt CastForge auf 2022

Anzeige

Die Fachmesse für Guss- und Schmideteile und deren Bearbeitung CastForge findet 2021 nicht statt. Die ausstellenden Unternehmen der CastForge, von denen rund 62 % aus dem Ausland nach Stuttgart angereist wären, verständigten sich gemeinsam mit der Messe Stuttgart auf eine weitere coronabedingte Terminverschiebung um ein Jahr. Die nächste Fachmesse ist damit vom 21. bis 23. Juni 2022 auf der Messe Stuttgart geplant.

Der Rückhalt in der Branche für die junge Fachmesse, die 2018 ihren Einstand auf der Messe Stuttgart gab, ist groß´: In der aktuellen Befragung kündigten schon heute rund 80 % der teilnehmenden AusstellerInnen aus dem In- und Ausland ihre Beteiligung an dem neuen Messetermin an. „Die physische Präsenz ist für die CastForge entscheidend“, weiß Gunnar Mey, Abteilungsleiter Industriemessen bei der Messe Stuttgart. Gemeinsam mit der Branche halte man deshalb an dem bestehenden Konzept fest und konzentriere sich auf die sichere und erfolgreiche Durchführung der Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile mit Bearbeitung in 2022. (eve)

