Lapp eröffnet neues Logistikzentrum

Im Beisein von 384 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Mitarbeitenden hat Lapp am 31. Mai 2022 das neue Logistikzentrum in Hannover feierlich eröffnet. Es ist weltweit einer der nachhaltigsten Logistikstandorte des Stuttgarter Familienunternehmens.

Der Neubau an der Max-Müller-Straße 23 in Hannover steht gegenüber vom bisherigen Logistikzentrum. Mit 68.000 m2 Grundstücksfläche und einer Lagerfläche von 42.000 m2 im Außen- und Innenbereich, bietet allein der Neubau mit rund 15.000 m2 die vierfache Lagerkapazität und es gibt noch Platz zum Wachsen. Insgesamt können dort bis zu 60.000 Kabeltrommeln mit Querschnitten zwischen 40 und 280 cm gelagert werden. Die Zahl der Mitarbeitenden ist seit dem Umzug von 110 auf 173 deutlich gestiegen.

Der Standort Hannover ist für Lapp flächenmäßig der größte Logistikstandort in Deutschland und die logistische Drehscheibe für alle Kunden im Norden Deutschlands, in Benelux, Skandinavien und Großbritannien. Er ist aber auch ein Zentrum für nachhaltige Produkte. So werden dort alle Photovoltaik- und Glasfaserleitungen sowie Leitungen für große Windkraftanlagen gelagert.

Nachhaltige Produktion

Die energieeffiziente Ausrichtung spiegelt sich aber nicht nur bei den Produkten wider. Durch eine neue Verpackungsanlage konnte der Gasverbrauch um rund 50 % reduziert werden und auch bei der Schutzfolie, die die Kabeltrommeln ummantelt, konnten wir 30 % einsparen. Bei bestimmten Kabeltrommeln, wird sogar ganz auf Folie verzichtet und stattdessen mit einem Gurt gebändert.

Eine wichtige Rolle spielt auch das Recycling: Durch den Einsatz einer speziellen Holzpresse werden alte Kabeltrommeln geschreddert und von einem regionalen Unternehmen wieder aufbereitet, sodass neue Kabeltrommeln daraus gefertigt werden. Durch diesen Recyclingzyklus spart das Unternehmen ein vierfaches seiner Holzentsorgung. Auch alle Pappabfälle werden nicht einfach entsorgt, sondern als Füllmaterial für Verpackungen wiederverwertet.

Energieeffizient und insektenfreundlich

Um den Standort so energieeffizient wie möglich zu gestalten, ist die gesamte Staplerflotte auf Elektroantrieb umgestellt. Jeder einzelne Regalgang ist mit Bewegungsmeldern ausgestattet, um den Strombedarf zu reduzieren. Mähroboter zur Grünflächenpflege ersetzten konservative Verbrenner-Technologien und ein Viertel der Außenanlage ist als Blumenwiese für Insekten angelegt.

Neben dem Standort Hannover betreibt Lapp drei weitere Logistikzentren: Eines am Firmenstammsitz in Stuttgart und ein weiteres im benachbarten Ludwigsburg, von wo aus Südeuropa und die Türkei beliefert werden. Ein weiteres befindet sich in Polen. Von dort aus werden die Länder in Osteuropa mit Ware versorgt. (eve)

