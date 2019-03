Lapp ist weiter auf dem Wachstumspfad

Anzeige

Im vergangenen Geschäftsjahr hat Lapp seinen Wachstumskurs fortgesetzt. Die Zahl der Mitarbeiter und der Umsatz sind zweistellig gestiegen.

Eine starke Nachfrage nach Produkten der industriellen Datenkommunikation und fertigen Kabelsystemen sowie die Akquisition von Firmen in Finnland, Polen und der Schweiz hat die Geschäfte des Kabel- und Verbindungstechnologiespezialisten Lapp kräftig angekurbelt.

Im Geschäftsjahr 2017/2018 ist der Umsatz erneut zweistellig gewachsen. Zum Ende des Geschäftsjahres am 30. September verbuchten die Stuttgarter Gesamterlöse in Höhe von 1,026 Mrd. Euro. „Das entspricht einem Plus von 12,3 Prozent“, sagte Andreas Lapp, Vorstandsvorsitzender der Lapp Holding, der das Familienunternehmen „voll auf Kurs“ sieht. Gestiegene Kupferpreise und Wechselkursschwankungen hätten den Umsatzanstieg nur leicht beeinflusst, sagte Finanzvorstand

Dr. Ralf Zander. Die Firmenzukäufe schlagen hier mit rund

3 % zu Buche, wodurch Lapp im vergangenen Jahr operativ um 9 % gewachsen ist.

Den größten Umsatzanteil mit 72 % oder 826 Mio. Euro erzielte Lapp in der Region Europa, Naher Osten und Afrika. In Deutschland kletterte der Umsatz um 9 % auf 341 Mio. Euro. Gleichfalls um 9 % stieg der Umsatz in Asien, (212 Mio. Euro). Der Amerika-Anteil beträgt 12 % (114,2 Mio. Euro). Stark gestiegen ist auch das Vorsteuerergebnis: um 5,6 % auf 58,6 Mio. Euro. Die Zahl der Mitarbeiter kletterte um 12,6 % auf 4245 Beschäftigte.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Andreas Lapp, dass es mit einem „hohen einstelligen Umsatzwachstum ordentlich laufen“ werde – vor allem durch Steigerungen im europäischen und asiatischen Raum.

12. März 2019