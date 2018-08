Laufroboter erkundet Höhlen auf dem Mars

Anzeige

Die Entwicklung eines Roboterschwarms zur Erforschung des Valles Marineris auf dem Mars ist das Ziel der Forschungsinitiative VaMEx des DLR.

In dem nun als Teilprojekt dieser Initiative abgeschlossenen Verbundvorhaben VIPE entwickelte der Forschungsbereich Robotics Innovation Center des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) eine den Schwarm ergänzende hominide Roboterplattform weiter, die sich kletternd über Felsen und steile Hänge hinwegbewegen kann. Der bis zu 7 km tiefe Grabenbruch des Valles Marineris auf dem Mars ist das größte Grabenbruchsystem unseres Sonnensystems und für die Wissenschaft von großem Interesse. Berge, Schluchten und Höhlen machen das Gebiet jedoch zu einem für die Exploration extrem komplexen Terrain. Für eine umfangreiche Erforschung des Valles Marineris fehlte es bisher an einer Roboterplattform, die sich auch innerhalb der zerklüfteten Felsformationen fortbewegen sowie in Höhlen und Felsspalten vordringen und navigieren kann. Diese Lücke im Schwarm schließt der vierbeinige hominide Laufroboter „Charlie“, der im Projekt VIPE weiterentwickelt wurde.

15. August 2018

