Lean Production reduziert die Produktionskosten. Wie gelingt dies im mittelständischen Unternehmen? Durch einen verbesserten Materialfluss, einen bedarfsgerechten Materialbestand und eine Optimierung in der Prozessorganisation.

Im Webinar am 5. Juni erläutert Ulrich Fröleke, Lean-Experte bei der Treston Deutschland GmbH, wie sich Prozessoptimierung durch Lean Production erfolgreich umsetzen lässt. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, optimale industrielle Arbeitsabläufe zu schaffen, die sowohl dem Menschen als auch dem Unternehmen zugutekommen.

Im Webinar erfahren die Teilnehmer, wie sich die Lean-Philosophie und Lean Production-Vorteile in ihre Produktionsprozesse integrieren lassen und wie ein deutlich optimierter Produktionsfluss eine stabile Wertschöpfung gewährleistet. In Fallstudien zeigt der Referent unter anderem auf, wie Lean Production erfolgreich in der Praxis funktioniert.

Für die kostenfreie Teilnahme am Live-Webinar registrieren Sie sich einfach auf der Industrieanzeiger-Website oder geben Sie die Kurzadresse http://hier.pro/xW2gb in Ihren Browser ein.

25. April 2019

