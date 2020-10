Anzeige

Die Technologiestudie „Composites in 3D – wie sicher in die Zukunft?“, über die wir im Industrieanzeiger jüngst berichteten, schafft es bereits bis nach Asien: Die durchführende Automotive Management Consulting GmbH (AMC) veranstaltet am 30. Oktober ein „Lightweight Web Symposium” gemeinsam mit der Ceca Asia (Composite Excellence Center of Asia), an dem online teilgenommen werden kann. Einen Vorgeschmack auf die dort vorgestellten Ergebnisse bietet das bereits veröffentlichte Industrieanzeiger-Interview: Im Gespräch erklärt AMC-Chef und Studien-Initiator Rainer Kurek die Vorteile der sechs vielversprechendsten Fasertechnologien für den Leichtbau, die in der Studie untersucht wurden.

Wer in Europa teilnehmen will, sollte allerdings früh aufstehen: Das Webinar startet um 6:30 Uhr deutscher Zeit und ist bis 12:30 Uhr terminiert. Die Teilnahmekosten liegen bei 42 Euro und sollten laut Veranstalter AMC gemäß den Angaben im folgenden Registrierungslink beglichen werden: https://forms.gle/rEKZvxq5WDjNxAbW7

Leichtbau lässt sich planen

Die AMC sieht „Lightweight Design“ in Einklang mit dem Bundeswirtschaftsministerium als „Gamechanger-Technologie“. Insbesondere das Potenzial der sechs untersuchten Spitzen-Fasertechnologien werden in dem englichsprachigen „Lightweight Web Symposium“ zur Sprache gebracht. Darüber hinaus beleuchtet Bhargava Chary Ambarepeta, Lightweight-Experte bei AMC, unterschiedliche Perspektiven des Leichtbaus anhand des von Kurek entwickelten „Leichtbau-Navigators“. Wichtige Themenpunkte sind Strategien, Prozesse, notwendige Strukturen im Netzwerk, dann aber auch der „Ultraleichtbau“ selbst und Erfolgspotenziale für Unternehmen.

Die AMC versteht sich als Pionier in der Leichtbau-Verbundwerkstofftechnologie. Ceca Asia ist eines der größten „Center of Excellence“ Indiens, das von Fachleuten aus Verbundwerkstoffindustrien, Akademikern und Forschungsorganisationen eingerichtet wurde. Ceca Asia steht auch für Forschung, Ausbildung, Schulung und Betreuung der Industrien und ihrer Fachleute und gilt damit als ein Nukleus zur Geschäftsentwicklung in diesem Bereich in Indien. (os)

