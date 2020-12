Anzeige

Als Präsenzveranstaltung ist das Leipziger Messeduo Intec und Z vom 2. bis 4. März 2021 zwar abgesagt. Dennoch erhält die deutschen Metallbearbeitungs- und Zulieferindustrie trotz der anhaltenden Corona-Pandemie unter dem Motto „Intec und Z connect“ die nötige Plattform, die den Dialog in der Branche ermöglicht und Impulse für die Zukunft liefert. Die digitale Veranstaltung wartet mit virtuellen Showrooms der Aussteller auf und bietet einen Online-Kongress sowie eine Networking-Plattform. Derzeit erarbeitet die Leipziger Messe das Programm, das sich den aktuellen und brennenden Fragen der Branche widmet. Details werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Die nächste reguläre Ausgabe der Intec und Z in bewährter Form findet vom 7. bis 10. März 2023 statt.

„Aufgrund der aktuellen Pandemielage und den damit verbundenen Einschränkungen ist eine gesicherte Durchführung der Intec und Z als erfolgreiche Präsenzveranstaltung leider nicht möglich“, bedauert Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Mit dem digitalen Format könne sein Unternehmen gleichzeitig den Bedürfnissen der Partner, Aussteller und Fachbesucher gerecht werden und den Schutz aller Beteiligten gewährleisten.

