Liebherr-Verzahntechnik hat ein neues Tech-Center eröffnet, in dem das macht das Thema Automationssysteme für Kunden erlebbar ist.

In einer rund 700 m² großen Versuchshalle testet und demonstriert die Liebherr-Verzahntechnik GmbH hochwertige Automationsysteme. Dabei kann auch auf individuelle Kundenwünsche eingegangen werden. „Die Testmöglichkeiten in unserem neuen Tech-Center sind vielfältig“, erklärt Thomas Mattern, Leiter Entwicklung Automationssysteme, den Aufbau der Versuchshalle. „Neben unserem Palettenhandhabungssystem haben wir auch zwei Versuchszellen zum Thema Bin Picking errichtet. Zudem testen wir eine flexible Fertigungszelle mit fahrerlosem Transportsystem und unseren Linearroboter LP 100.“

Neu geschaffener Kundenbereich

Der neue 90 m² große Kundenbereich schafft eine angenehme Atmosphäre, um Kundenprojekte zu besprechen oder technische Diskussionen zu führen. Auch das Thema Industrie 4.0 spielt eine wichtige Rolle. An einer Bin Picking Workstation können Kunden den so genannten „Griff in die Kiste“ live erleben und selbst Tests durchführen. Der Kundenbereich ermöglicht durch die leicht erhöhte Lage einen Überblick über die gesamte Versuchshalle.

Es gehe hier um eine Win-Win-Situation für Liebherr und die Kunden, sagt Mattern. „Während wir im Hinblick auf die Entwicklung effektiv Versuche und Testreihen mit neuen Produkten durchführen können, erhalten unsere Kunden eine professionelle Betreuung. Beispielsweise können Machbarkeitsstudien oder Kundenversuche durchgeführt werden.“

Prototypen- und Kundenversuche

Im oberen Stockwerk befindet sich zudem ein Bürobereich sowie ein Besprechungsraum. Im neuen Tech-Center sind aktuell zwei Versuchstechniker fest vor Ort, die die Testanlagen in Betrieb nehmen, die Prototypen- oder Kundenversuche durchführen und die Ergebnisse dokumentieren. Weitere Mitarbeiter wie Monteuere, Installateure, Softwareentwickler und Informatiker werden situativ vor Ort eingesetzt.

Die Halle war ursprünglich als Testfläche für ein Projekt angemietet worden. Nach erfolgreicher Testphase erfolgte eine Verteilung der Versuchsträger am Hauptstandort über die Bereiche Automations- und Verzahntechnik. Dadurch konnte die Montagefläche der Automationstechnik nicht mehr vollständig genutzt werden. Schlussendlich führte dies zu einer Verlagerung des Versuchsbereichs Automationssysteme in das neue Tech-Center, das nur knapp fünf Fahrminuten vom Hauptstandort entfernt ist.