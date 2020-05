Anzeige

Das 2017 eröffnete Aufbereitungswerk für Gebrauchtstapler von Linde Material Handling in Velké Bílovice bei Brünn (Tschechien) wird vergrößert. Pro Jahr sollen auf 6700 m² bis zu 2000 Geräte aufbereitet werden. Das entspricht einer Erweiterung um 48 %. Die Gebrauchtgeräte haben einen einheitlichen Qualitätsstandard und tragen zu mehr Nachhaltigkeit bei. Fast alle Stapler, die in Velké Bílovice wiederaufbereitet werden, rekrutieren sich aus Rückläufern der eigenen Lang- und Kurzzeitmietflotte. Die Geräte wurden während ihres „ersten Staplerlebens“ fortlaufend von qualifizierten Technikern gewartet und verfügen über eine lückenlos dokumentierte Servicehistorie. Bei der Reparatur kommen ausschließlich Linde-Originalersatzteile zum Einsatz. In Velké Bílovice werden gebrauchte Stapler nach einem standardisierten Verfahren wiederaufbereitet. Dabei werden nicht bloß Schäden repariert, sondern jedes Fahrzeug wird von Fachkräften auf Herz und Nieren geprüft.

