In Zeiten allgemein rückläufiger Nachfrage in der verarbeitenden Industrie setzt LMT Tools, ein Spezialist für die Entwicklung und Produktion von Präzisionswerkzeugen, seine 2017 eingeschlagene Strategie zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit konsequent fort. Dafür startet das Unternehmen drei Restrukturierungsprogramme in den Bereichen Vertrieb, Produktmanagement und Produktion, die bis Ende des Jahres umgesetzt werden sollen. Im Fokus steht die Steigerung der operativen Effizienz, in dessen Rahmen auch vorhandene Überkapazitäten in Europa adressiert werden. Das bestehende Produktsortiment bleibt von den Maßnahmen unberührt. LMT Tools schafft in der Vertriebsregion EMEA eine agile und kundenzentrierte Organisation. Das Unternehmen stärkt seinen technischen Vertrieb mit lokalen Anwendungsteams und schafft effiziente Strukturen mit starker Kundenorientierung.

14. Februar 2020