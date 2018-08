Logistik braucht die KI, aber es fehlt an Know-how

Anzeige

Laut einer Umfrage von Inform ist die künstliche Intelligenz (KI) extrem wichtig für die Logistik. Leider fehlt es der Branche an Know-How und einer ausreichenden IT-Infrastruktur.

Insgesamt nahmen 123 Mitarbeiter und Führungskräfte verschiedener logistischer Disziplinen an der Befragung teil. Dabei erkannte die Logistikbranche klar die Relevanz der neuen Technik, denn über 80 % der Befragten begrüßen KI als wichtiges Zukunfts- und Innovationsthema. Lediglich 6 % rechnet mit einem vorüberziehenden Hype ohne Relevanz oder kann noch nicht überblicken, was unter der Technologie konkret verstanden wird. 90 % der Befragten bewerten KI überwiegend als lohnende Investition, die langfristig eine bessere Marktposition verspricht. In der Unternehmensrealität scheint das Thema allerdings noch nicht angekommen. Gerade einmal 26 % der befragten Betriebe setzen in ihren Logistikprozessen bereits auf KI. Entsprechend meinen 60 % der Befragten, das Thema habe die Logistik bislang kaum durchdrungen. Die Gründe für die schleppende Umsetzung sind vielfältig: Über die Hälfte der Befragten, die aktuell noch keine KI einsetzen, identifizieren fehlendes Know-how als Hauptgrund (54 %). Tatsächlich fühlen sich erst 12 % der Befragten gut informiert. Drei Viertel wissen ihrer eigenen Einschätzung nach noch zu wenig oder wünschen sich zumindest Unterstützung bei der Anwendung. Neben diesem Wissensdefizit sind weitere Hindernisse bei der Umsetzung hohe Kosten (46 %), eine unzureichende IT-Infrastruktur (44 %) und ein Mangel an zeitlichen Ressourcen (38 %). Dennoch erkennt der Großteil der Befragten einen Handlungsbedarf, die logistischen Prozesse mit KI auszustatten.

27. August 2018

