MAG IAS liefert Produktionslinie für E-Antriebe an VW in Kassel

Der Volkswagen Konzern hat die MAG IAS GmbH mit der Lieferung einer neuen sowie der Erweiterung einer zweiten Produktionslinie für Gehäusebauteile des zukünftigen E-Antriebs beauftragt. Mit der Investition in eine bestehende, ebenso wie in eine neue Linie für den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB), bestätigt das Volkswagen-Werk in Kassel-Baunatal abermals sein Vertrauen in die Kompetenz und Umsetzungsstärke des Systemlieferanten in einem starken Wettbewerbsumfeld.

Beide Produktionssysteme für die 2 Typen des MEB Antriebsgehäuses umfassen neben der Zerspanung der Bauteile auch das automatische Handling der zur Montage dann fertig bearbeiteten Bauteile. Auf den Maschinen der Baureihe Specht 450/500 DUO mit jeweils 2 Arbeitsspindeln werden die vorgenannten Bauteile fertig bearbeitet. Durch den Einsatz von Linearmotoren für die Achsantriebe profitiert der Kunde von höchster Produktivität und Präzision sowie geringen Instandhaltungskosten. Die Agilen Fertigungszellen der Anlage stehen in gleicher Weise für die Flexibilität der Antriebstypen wie für zukünftige Modifikationen an den Bauteilen.

Die MAG IAS GmbH ist als Systemlieferant für Komponenten des Antriebsstrangs von Fahrzeugen spezialisiert und beliefert darüber hinaus auch weitere Premium- und Volumenanbieter von E Fahrzeugen mit Produktionsanlagen. (eve)

www.ffg-ea.com