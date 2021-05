Mapal engagiert sich im VDWF

Anzeige

Zum 1. Februar wurde Mapal offizielles Mitglied im Verband Deutscher Werkzeug- und Formenbauer VDWF. Das Unternehmen verstärkt damit das bisherige Engagement durch Weisskopf Werkzeuge, dem Mapal Kompetenzzentrum für Vollhartmetallwerkzeuge in Meiningen. „Wir haben die Arbeit des Verbandes in den vergangenen Jahren schätzen gelernt und freuen uns nun darauf, das Netzwerk zu erweitern“, sagt Andreas Enzenbach, Vice President Marketing and Corporate Communications. „Als neuer Player im Werkzeug- und Formenbau ist der VDWF für uns eine ausgezeichnete Adresse, um neue Kunden zielgerichtet anzusprechen.“ Das Unternehmen will die Kontakte zu den Verbandsmitgliedern nutzen, um Erfahrungen und Informationen auszutauschen und die breite Expertise im Bereich der Präzisionswerkzeuge und Prozesslösungen einzubringen. Es engagiert sich zudem mit Referaten an Themen- und Fachtagungen des Verbandes sowie in Forschungsprojekten.

Über den VDWF

Der VDWF wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schwendi. Das Anliegen des Verbands ist die Stärkung des deutschen Werkzeug- und Formenbaus. Unter den Mitgliedern sind Dienstleister, Lohnfertiger, Zulieferer und Maschinenhersteller sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Seit 2019 gehört der VDWF der International Special Tooling and Machining Association (ISTMA) an und ist damit Teil eines weltweiten Branchennetzwerks. Als globale Interessenvertretung von Werkzeug- und Formenbau-Unternehmen zählt die ISTMA rund 8.300 Mitglieder.

