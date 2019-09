Anzeige

DMG Mori und Jungheinrich haben gemeinsam ein fahrerloses Transportsystem entwickelt. Das Modell PH-AGV 50 ermöglicht die vollautomatisierte Be- und Entladung von Werkstück-Paletten bei Werkzeugmaschinen. Es kann flächeneffizient eingesetzt werden und reduziert so die Transportzeiten sowie die Montage- und Logistikkosten. Die flexible Automationslösung beschleunigt den Materialfluss und sorgt für flexiblere und produktivere Prozesse in der Produktion.

23. September 2019