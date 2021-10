Materialise eröffnet neues Metall-Kompetenzzentrum für 3D-Druck

Materialise hat am 7. Oktober sein neues Metall-Kompetenzzentrum in Bremen eröffnet. Der Neubau kostete rund 7,5 Millionen Euro und bietet Platz für über 120 Mitarbeiter. Mit dem feierlichen Akt von Bremens Bürgermeister Dr. Andreas Bovenschulte in Begleitung von Materialise-Gründer und CEO Fried Vancraen sowie Marcus Joppe, Geschäftsführer, ist das Gebäude, das bereits seit April 2021 im Betrieb ist, nun auch für Kunden und Partner des Unternehmens zugänglich.

In dem Neubau werden sowohl Forschung und Software-Entwicklung als auch Fertigung und Beratung unter einem Dach kombiniert. So sollen alle Bereiche direkt voneinander profitieren. Bis zu 30 industrielle Metall-3D-Drucker sowie zugehörige Anlagen und Geräte können künftig in den Produktionshallen installiert werden.

Die Eröffnungsfeier des Unternehmens wurde von insgesamt rund 60 Gästen aus der lokalen Wirtschaft, Forschung und Politik begleitet. Mit dabei waren Vertreter von Airbus, OHB, BEGO, der Universität Bremen mit angeschlossenen Forschungsinstituten sowie zwei Fraunhofer-Einrichtungen, die sich mit additiver Fertigung und Materialforschung befassen.

Neubau soll Motor für additive Fertigung auf ganzheitlicher Basis sein

„Die Eröffnung des Neubaus durch Dr. Andreas Bovenschulte und unser Zusammentreffen hier sind ein wichtiges Zeichen dafür, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren“, sagt Marcus Joppe, Geschäftsführer der Materialise GmbH in Deutschland. „Endlich können wir wieder Kunden und Partner bei uns empfangen.“

Zur Rolle des Neubaus sagte Joppe: „Unser Metall-Kompetenzzentrum für 3D-Druck soll ein Motor sein für additive Fertigung auf ganzheitlicher Basis. Denn als Software-Entwickler, als 3D-Druck-Anwender und als erfahrene Berater verfügen wir über ein fast einzigartiges Wissen, dass wir in allen Phasen der Produktentstehung – von der Identifikation sinnvoller 3D-Druck-Anwendungen bis zur additiven Einzel- oder Serienfertigung – einbringen.“

Materialise betreibt in Bremen bereits seit 2011 einen Standort zur Entwicklung von Software für den Metall-3D-Druck sowie für deren Vertrieb. Im April 2016 kam in unmittelbarer Nähe ein Fertigungsbereich für den industriellen Metall-3D-Druck hinzu, wodurch das weltweit einzige Metall-Kompetenzzentrum für 3D-Druck des Unternehmens entstand. Der Neubau vereinigt und vergrößert nun diese beiden Bremer Standorte. (kk)

www.materialise.com

Kontakt:

Materialise GmbH

Konrad-Zuse-Str. 7

28359 Bremen

Tel.: +49 421 944 074 30

info@materialise.de

