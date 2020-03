Anzeige

Modellrechnungen von Wirtschaftswissenschaftlern der Universität Hohenheim zusammen mit Kollegen der Universität Göttingen prognostizieren, dass die Automatisierung künftig zu mehr wirtschaftlicher und sozialer Ungleichheit führen wird. Das werden vor allem die Menschen mit geringer Qualifikation zu spüren bekommen, heißt es. Auch die Arbeitslosigkeit wird bei diesen Beschäftigten langfristig gesehen steigen. Die oft diskutierte Robotersteuer könne dem weniger entgegensteuern, als man bisher annahm.

Um Wirtschaftswachstum und langfristige Entwicklungen zu erklären, verwenden die Forscher Rechenmodelle, in die sie Eckdaten einspeisen.

Wenn sie wissen wollen wie sich Maßnahmen oder Änderungen auswirken, ändern sie die entsprechenden Parameter in ihrem Modell – und können so einen Blick in die Zukunft werfen. „Die Basis-Modelle sind allerdings in den 1990er Jahren entstanden – und da steckte die Automatisierung noch in den Kinderschuhen“, gibt Prof. Dr. Prettner zu bedenken. „Daher haben wir die Automatisierung nun in diese Wachstumsmodelle eingebaut.“

Das heißt, dass es nicht wie bisher im Modell nur Maschinen und Arbeitskräfte gibt, welche in einem relativ starken Ausmaß komplementär sind, sondern jetzt auch die Automatisierung als Substitut für Arbeit mit einberechnet wird.

„Außerdem haben wir Bildungsentscheidungen modelliert, welche bisher vernachlässigt waren“, so Prof. Dr. Prettner. „Ob man sich für eine Hochschulausbildung entscheidet oder nicht, hängt beispielsweise vom künftigen Einkommen ab. Doch ob man sich für ein Hochschulstudium entscheidet, hängt auch von der Intelligenz einer Person ab – je höher sie ist, desto geringer ist der eigene Aufwand für ein Studium, so dass man sich eher dafür entscheidet.“