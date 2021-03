Merkle Schweißanlagen-Technik setzt auf 7-Achs-Cobots von Kassow Robots

Anzeige

Die Merkle Schweißanlagen-Technik GmbH aus Kötz in Bayern verbaut ab sofort 7-Achsen Cobots des Kopenhagener Cobot-Herstellers Kassow Robots in ihre Schweißroboter-Komplettsysteme Weldrob. Insbesondere die 7. Achse der Cobots sorgt für hohe Flexibilität bei der Schweißautomation und ermöglicht einfache sowie exakte Schweißanwendungen. Denn die Cobots von Kassow Robots können aufgrund der 7. Achse auch ums Eck greifen. Das ermöglicht etwa das exakte Abfahren vorab definierter Bahnen – und zwar mit konstanter Geschwindigkeit und ohne ein Absetzen.

Einfacher Einstieg

„Die 7-Achs-Cobots von Kassow Robots sind eine neue Generation besonders leistungsstarker und flexibler Cobots. Sie bieten unseren Industriekunden echte Vorteile. Statt komplexer aufwendiger Roboter-Technologie mit hohem Bedarf an Schulungen und Einarbeitungen geht das Schweißen mit dem Weldrob 7 erstaunlich einfach“, betont Dr. Ulrich Prank, stellvertretender Geschäftsführer der Merkle Schweißanlagen-Technik. „Zudem ermöglicht die Freilauftaste, also ein so genannter Free Drive Button, ganz neue Freiheiten beim Programmieren der Wegpunkte.“

Der Einsatz des Weldrob 7 Schweißroboter-Systems von Merkle beschränkt sich nicht nur auf kurze Längsnähte. Einfache Schweißvorgänge wie Rund-und Längsnahtschweißungen, aber auch komplexe Konturen und Segmente lassen sich mit dem neuen Weldrob 7 in wenigen Minuten programmieren und automatisiert schweißen.

Cobots lindern Fachkräftemangel

Die Schweißautomatisierung mit Cobots wirkt auch gegen den Fachkräftemangel, ergänzt Dieter Pletscher, Vertriebschef bei Kassow Robots. Gerade in Zeiten von Personalmangel im Bereich Schweißtechnik sieht Pletscher für Betriebe eine große Chance, Fachkräfte weiterzuentwickeln und monotone Tätigkeit zu automatisieren. „Unsere Cobots entlasten einfach und wirkungsvoll Fachkräfte, die sich in der Zwischenzeit anderen spezialisierten Aufgaben widmen können.“ Pletscher sieht die Automatisierung im Bereich Schweißen sogar als Musterbeispiel auch für andere Anwendungen, bei denen der Fachkräftemangel Mittelständler im Wachstum bremst.

