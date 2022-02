MES-Spezialist MPDV schließt 2021 erfolgreich ab

Die Umsatzziele wurden erreicht und ein breites Spektrum an lukrativen Projekten ist angelaufen – der MES-Spezialist MPDV blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Das Mosbacher Softwareunternehmen konnte seinen Platz an der Spitze der Anbieter von IT-Lösungen für die Smart Factory ausbauen. „Wir sind mit unserem Ergebnis sehr zufrieden“, bestätigt MPDV Geschäftsführer Prof. Dr.-Ing. Jürgen Kletti.

2022 feiert MPDV das 45-jährige Firmenjubiläum.

MPDV Firmenzentrale ausaus

Um das anhaltende Wachstum sicherzustellen, investierte MPDV in jüngster Vergangenheit erneut in Immobilien in räumlicher Nähe zur Firmenzentrale. Prof. Kletti erläutert: „Wir wachsen und suchen motivierte Menschen, die mit uns wachsen wollen. Die Smart Factory braucht eben nicht nur innovative Software, sondern auch smarte Menschen, die mitgestalten und uns als Unternehmen voranbringen wollen.“

Kooperationen mit Schulen und Hochschulen

Zur Unterstützung des Kerngeschäfts kooperiert MPDV seit Langem mit zahlreichen Schulen und Hochschulen, um die Lernenden möglichst früh an die Themenwelt Smart Factory heranzuführen. Um das Thema auch spielerisch besser greifbar zu machen, veröffentlichte MPDV zum Jahreswechsel eine Spiele-App mit dem Namen myFactoryMania, mit der jeder selbst eine Smart Factory aufbauen und leiten kann. (eve)

