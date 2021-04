Messdienstleister Topometric wird 20

Anzeige

Präzise Messdienstleistungen – schnell und zuverlässig. Das war das Ziel von Matthias Krebs, als er zusammen mit weiteren Partnern am 1. April 2001 die Topometric GmbH gründete. Was auf 600 m² mit lediglich vier Koordinaten-Messmaschinen vor 20 Jahren begann, umfasst heute knapp 5700 m² an drei Standorten in Baden-Württemberg und Bayern. Die breit gefächerte Ausstattung deckt alle Bereiche der industriellen 3D-Messtechnik ab.

Breites Spektrum an Messdienstleistungen und Know-how

Schon seit dem ersten Tag wurde bei Topometric auf die optische Messtechnik gesetzt und konsequent ausgebaut, gleichzeitig jedoch auch permanent das taktile Messangebot erweitert. Mittlerweile ist Topometric mit mehr als 30 optischen GOM-Systemen und rund 15 taktilen Messmaschinen von Zeiss und Wenzel einer der größten Messdienstleister Deutschlands.

Moderne Messlabore nach hohen Standards, zahlreiche Zertifizierungen wie die ISO 9001, die ISO 27001 und auch die Akkreditierung nach 17025 sowie vor allem erfahrene und gut ausgebildete Techniker und Ingenieure betrachten die Geschäftsführer Matthias Krebs und Andreas Tietz als die Basis für den Erfolg ihres Unternehmens. „Teamgeist wird bei uns großgeschrieben. Wir haben sehr flache Hierarchien und pflegen ein familiäres Miteinander. Dadurch sind wir alle hoch motiviert, unseren Kunden den besten Service zu bieten – gerne auch rund um die Uhr.“, beschreibt Krebs den Einsatz der Kollegen.

Das Angebot von Topometric umfasst neben der klassischen Messdienstleistung u. a. die Computertomographie, die Konzeption und Erstellung von vollautomatisierten optischen Robotermesszellen sowie die Konstruktion und Fertigung von Mess- und Spannvorrichtungen. Seit Anfang 2021 gibt es außerdem einen eigenen Online-Shop für selbstentwickelte Produkte wie z. B. einem eigenen 3D-Scanningspray.

Branchentreff im Herbst

Am 7. Oktober 2021 veranstaltet Topometric am Standort Göppingen den Branchentreff 3D-Messtechnik. Hier können sich Interessierte über aktuelle Technologien, Verfahren und Produkte informieren und sich innerhalb des Expertennetzwerkes persönlich austauschen. In diesem Rahmen wird das Jubiläum offiziell gefeiert. (bec)

Kontakt:

Topometric GmbH

Wilhelm-Zwick-Straße 7

73035 Göppingen

Tel.: +49 7161 4079–0

E-Mail: info@topometric.de

Website: www.topometric.de