Der Umsatz der Messe München wird 2019 voraussichtlich bei rund 480 Mio. Euro liegen. Damit freut sich der Konzern über das beste Jahr seiner Geschichte. Das EBITDA wird voraussichtlich 130 Mio. Euro übersteigen. Auch bei Ausstellern, Besuchern und durchgeführten Veranstaltungen zeichnet sich ein Plus ab. Damit setzt die Messe München ihren erfolgreichen Wachstumskurs weiter fort.

Im Jahr 2019 wurden weltweit 43 eigene Veranstaltungen organisiert, davon 15 in München und 28 im Ausland. Hinzu kommen 163 Gastveranstaltungen und Kongresse in den Räumlichkeiten des Messegeländes. Zu den insgesamt 206 Veranstaltungen im In- und Ausland kamen rund 3,15 Mio. Besucher und 44.500 Aussteller.

Im Heimatmarkt konnten rund 2,5 Mio. Besucher und 32.500 Aussteller begrüßt werden. Sowohl bei Ausstellern wie auch Besucherzahlen bei Eigenveranstaltungen gab es ein Plus von 3 % gegenüber den Vorveranstaltungen. Die Zahl der ausländischen Aussteller nahm um 9 % zu, die der ausländischen Besucher um 7.

28. Januar 2020

