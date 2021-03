Messefeeling digital – die Metav zeigt was online möglich ist

Anzeige

Nach Wochen langer Vorbereitung der 80 Aussteller und des Organisators VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) hat die Metav am 23. März ihre digitalen Tore geöffnet. Und „anders als die meisten Online-Veranstaltungen bietet die METAV digital tatsächlich ein reales 3D-Erlebnis beim Gang durch die Hallen“, erläutert Dr. Wilfried Schäfer.

Nachdem sich der Besucher registriert und eingeloggt hat, konnte er durch die Eingangshalle die Messe betreten. Zu Beginn des Besuchs bestand die Möglichkeit, ein kurzes Besucher-Tutorial zu absolvieren. Danach bewegte sich der Teilnehmer entweder per Maus- oder Tastennavigation intuitiv durch die beiden Messehallen.

Persönliche Kommunikation auf der Metav digital

Die Metav digital präsentierte nicht nur Unternehmensprofile, sondern Messestände zwischen 25 und 100 m² Ausstellungsfläche, ausgestattet mit Videos, Direkt-Links und einer Medien-Bibliothek. Auch die persönliche Kommunikation war möglich, akustisch im Online-Chat, zu dem sich der Besucher am Stand anmeldet oder visuell per Video-Conferencing. Während der Laufzeit waren die Stände von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags besetzt. Die verfügbaren Ansprechpartner haben auf der Kontaktseite ihre Kompetenzen und Kontaktdaten hinterlegt. Über eine Kalenderfunktion konnte sich der Interessent auch direkt mit dem Ansprechpartner vernetzen. Voraussetzung war der Visitenkartentausch. Ein MatchingScore zeigte an, in welchem Maß der Ansprechpartner mit seinen Interessen, die er bei der Registrierung hinterlegt hat, übereinstimmt.

Digitaler Messebesuch ohne Aufwand

Der Besucher konnte die Messe ohne großen Aufwand besuchen, effizient die Stände ansteuern, die für ihn interessant waren, sich außerdem beim Gang durch die Hallen zusätzlich inspirieren lassen sowie mehrfach und gezielt den Vorträgen im Rahmen der Web-Sessions zuhören, die ihn interessiert haben.

