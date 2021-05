Metav 2022: Erste Messe für die Metallbearbeitung seit 2019 am Start

Anzeige

Nach fast zwei Jahren endlich wieder eine gute Nachricht aus der deutschen Messelandschaft für die Metallbearbeitung. Die Metav 2022 geht vom 08. bis 11. März live in Düsseldorf an den Start. Vergangene Woche wurden die Anmeldeunterlagen verschickt. „Die Metav 2022 ermöglicht der Branche erstmals seit der EMO Hannover 2019 wieder den persönlichen Kundenkontakt und umfangreiche Netzwerkpflege am größten Industriestandort Europas“, freut sich Martin Göbel, Leiter Messen beim Metav-Veranstalter VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), Frankfurt am Main. Endlich wieder kann sich das Fachpublikum persönlich über neue Produkte, nützliche Lösungen und innovative Serviceangebote informieren, mit Experten diskutieren und natürlich auch investieren. Zahlreiche Hersteller fiebern dieser Möglichkeit entgegen. Gut die Hälfte der mehr als 400 zur Metav 2020 angemeldeten Aussteller hat ihre Teilnahme an der Metav 2022 bereits wieder zugesagt.

Zusage von mehr als 200 Ausstellern

Nach mehr als einem Jahr mit Kontakt- und Reisebeschränkungen, digitalen Veranstaltungen und virtuellen Konferenzen ist eines klar geworden, den persönlichen Kontakt mit Kunden und Geschäftspartnern kann kein digitales Angebot ersetzen. „Dies spielen uns die Aussteller in zahlreichen Gesprächen zurück“, berichtet Stephanie Simon, Projektreferentin der Metav. Zudem kurbeln insbesondere Mittelständler mit ihrer Teilnahme an internationalen Messen in Deutschland ihr Exportgeschäft an. Das sagen 70 % der Befragten aus dem Verarbeitenden Gewerbe in einer aktuellen Auma-Umfrage aus dem April dieses Jahres. Und der Konjunkturwind hat sich aktuell gedreht. Die Nachfrage ist wieder angesprungen, zunächst in China und den USA. Auch in Europa beleben sich die wirtschaftlichen Aktivitäten. Mit der Metav erreichen die Aussteller über Deutschland hinaus vor allem Skandinavien, die Benelux-Länder, Österreich und die Schweiz.

Nachfrage wieder angesprungen

Dennoch setzt Metav-Veranstalter VDW ergänzend auch auf digitale Formate. „Hybride Messekonzepte sind künftig nicht mehr wegzudenken“, ist Martin Göbel überzeugt. „Ob Matchmaking oder Web-Sessions, mit Online-Formaten erreichen die Aussteller zusätzliche Kundengruppen und steigern ihre Reichweite. Diese Möglichkeit wollen wir unseren Kunden in jedem Fall bieten“, fügt er hinzu.

Digitale Ansprache

Der VDW selbst spricht seine Kunden ebenfalls digital an. Statt des gedruckten Wortes in einer Broschüre oder einer PDF-Datei, erwartet die Aussteller zusammen mit den Anmeldeunterlagen eine interaktive e-Publikation mit allem Wissenswerten rund um die Metav bestehend ausAussteller- und Besucherstatements Video, Bildergalerien, Text und Grafik. (bt)

www.metav.de

