Fertigungstechnik: Metav reloaded wird zur digitalen Messe

„Wenn diese schwierige Zeit etwas Gutes hat, dann ist es, dass sie die Kreativität anregt“, betonte Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsführer des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) anlässlich der Metav 2020 reloaded Preview. Die Pressekonferenz am 10. Dezember 2020 sollte eigentlich auf die Metav 2020 reloaded im kommenden März vorbereiten. Nun musste Schäfer verkünden: „Aus Fürsorge für unsere Aussteller, die so früh wie möglich Planungssicherheit benötigen, und im Hinblick auf die Gesundheit aller Beteiligten haben wir uns in der vergangenen Woche entschlossen, die Metav 2020 reloaded als Präsenzveranstaltung abzusagen und nunmehr als reine Digitalveranstaltung zur präsentieren.“ Die Metav digital findet vom 23. bis 26. März 2021 statt. Nach den unverändert hohen Infektionszahlen auf der Grundlage des Robert-Koch-Instituts und der Absage aller Veranstaltungen im ersten Quartal 2021 seitens der Messe Düsseldorf sei dies der einzige vertretbare Schritt.

Metav digital mit drei Säulen

Die Metav digital ist Teil eines dreistufigen Konzeptes des VDW hin zu virtuellen Veranstaltungen. Dazu zählt neben den bereits seit Juni dieses Jahres monatlich stattfindenden Web-Sessions auch die Preview. Die virtuelle Metav im März kommenden Jahres basiert ebenfalls auf drei Säulen:

die Virtual Exhibition

intelligentes Matchmaking und

Web-Sessions.

In der Virtual Exhibition können Aussteller ihren digitalen dreidimensionalen Messestand in unterschiedlichen Größen und Varianten für ihren Onlineauftritt im eigenen Layout gestalten und mit digitalen Inhalten füllen, beispielsweise mit einem Dokumentendownload für die Bereitstellung von Produktinformationen, mit Produktpräsentationen mit bewegten Produktbildern oder 3D-Modellen.

Für die passgenaue Vermittlung von Ausstellern und Besuchern wurde das intelligente Matchmaking entwickelt. Über persönliche Profile können Interessen gematcht, Kontakte hergestellt, Termine vereinbart und Visitenkarten getauscht werden. Für die genaue Abstimmung sorgt der so genannte Matchingscore, eine Prozentangabe, die die Interessenübereinstimmung zweier Profile beschreibt.

Das dritte Element, die Web-Sessions, sind bereits bekannt. Sie erreichen ihr Publikum online, live und weltweit. In 20minütigen Vorträgen stellen die Aussteller ihre Produktinnovationen und interessante Anwendungsbeispiele mit multimedialer Unterstützung durch Animationen, Videos oder eingespielte Audiobeiträge vor. Stets angeschlossen ist eine Diskussionsrunde für den Austausch mit dem weltweiten Publikum.

Metav digital bleibt auch in Zukunft für hybride Messe erhalten

„Die Metav digital bietet nach unserer Einschätzung große Chancen vor dem Hintergrund der Marktbedürfnisse und der aktuellen Situation vieler Firmen, die jetzt sehr gut überlegen müssen, wie sie ihre Marketingbudgets mit dem größten Nutzen einsetzen“, betont Schäfer und kündigt an: „Hybride Messekonzepte sind die Zukunft. Die Metav digital wird uns auch in Zukunft als Ergänzung erhalten bleiben.“ Aber auch künftig soll die Präsenzmesse die zentrale Plattform bleiben, unterstrich der VDW-Chef, denn gerade für die erklärungsbedürftigen Produkte der Fertigungstechnik sei der persönliche Dialog zwischen Anbieter-Experten und Kunden unverzichtbar. Umgesetzt werden soll das Hybridkonzept bereits auf der Metav 2022, die vom 08. bis 12. März 2022 mit der Messe Düsseldorf veranstaltet wird.

