Micro-Epsilon Messtechnik eröffnet Kompetenzzentrum für Mikromechatronik

Am Hauptsitz Ortenburg im Landkreis Passau hat der Sensorspezialist Micro-Epsilon Messtechnik sein neues Produktionszentrum für Mikromechatronik eröffnet. Dort fertigt das Unternehmen miniaturisierte mechatronische Systeme für den Halbleitermaschinenbau und Aerospace-Anwendungen. Dadurch könne die wachsende Nachfrage nach Hightech-Produkten aus diesen Schlüsselbranchen weiter bedient werden, heißt es.

Sensoren im Weltall für das Internet der Zukunft

Die Fertigung umfasst den Angaben zufolge unter anderem Sensoren und Systeme für die neueste Generation der Halbleiterlitographiemaschinen sowie Sensoren für den Einsatz in Flugzeugen und im Weltall. Des Weiteren werden im neuen Produktionszentrum Sensor-Aktor-Lösungen für die laserbasierte Satellitenkommunikation gefertigt. Die schnellen Kippspiegel ermöglichen die exakte Positionierung des Laserstrahls zum nächstgelegenen Satelliten in mehreren hundert Kilometern Entfernung und ermöglichen so ein weltumspannendes satellitenbasiertes Internet der Zukunft. Eine weitere Anwendung sind Hochpräzisionssensoren für das weltgrößte Spiegelteleskop. Das Großprojekt umfasst mehrere tausend induktive Wegmesssysteme. Im Teleskop werden diese Sensoren für die exakte Positionierung der 798 einzelnen Spiegelsegmente eingesetzt.

Hohe Qualität und Präzision

„Die neue Fertigungsfläche steigert die Produktionskapazität und ermöglicht es uns, anspruchsvolle Produkte mit höchster Qualität und Präzision herzustellen“, erklärt Geschäftsführer Dr. Thomas Wisspeintner. „Die Produkte kommen in Hightech-Applikationen zum Einsatz und leisten einen erheblichen Beitrag für mehr Innovation und technologischen Fortschritt für die Welt von morgen.“ Durch präzise Messung ließen sich in der laufenden Produktion Material einsparen, Ausschuss reduzieren und Qualität und Leistung steigern.

10 Mio. Euro investiert

Mit Abschluss der Bauarbeiten stehen dem Unternehmen nun zusätzliche 3800 m² in drei Ebenen zur Verfügung. Die Investition in Gebäude, Technik und Ausrüstung beträgt insgesamt 10 Mio. Euro. Die Unternehmensfläche am Standort Ortenburg wächst damit auf rund 15.000 m² an. Alleine das Kompetenzzentrum für Mikromechatronik bietet Platz für mehr als 100 Mitarbeiter. In Ortenburg sind aktuell rund 450 Mitarbeiter bei Micro-Epsilon beschäftigt, weltweit mehr als 1400 Mitarbeiter an 24 Standorten innerhalb der Unternehmensgruppe. Für die zukunftsweisenden Projekte im Kompetenzzentrum für Mikromechatronik werden laufend Fertigungsmitarbeiter gesucht, die dort im Zweischicht-Betrieb arbeiten.

www.micro-epsilon.de