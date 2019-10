Anzeige

Um das von Mitarbeitern ausgehende Sicherheitsrisiko in Unternehmen zu minimieren, kooperiert die Expertenorganisation Dekra mit SoSafe, einem Anbieter digitaler Cyber Security-Trainings. Entstanden ist eine Trainingsplattform, die darin unterstützt, Attacken von Cyber-Kriminellen abzuwenden. Die interaktive Trainingsplattform ist direkt in den Arbeitsprozess integriert und beinhaltet verschiedene Elemente: Mitarbeiter erhalten etwa immer wieder passgenau simulierte Phishing-Mails. Klicken sie einen Link oder Anhänge an, bekommen sie direkt am Objekt Hinweise angezeigt, woran sie betrügerische Nachrichten erkennen können. Überdies vermitteln kurze, interaktive E-Learning-Einheiten wichtiges Wissen zum Thema IT-Sicherheit. Der Fokus liegt darauf, das Wissen interaktiv, spielerisch und mit Spaß zu vermitteln.

11. Oktober 2019