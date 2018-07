Modernisierung mit flexibler Hardware

Anzeige

Das Anlagenbauunternehmen Eisenmann ist Generalunternehmer für die Erweiterung der Lackiererei im BMW Group Werk in Leipzig.

Im Zuge einer Kapazitätserweiterung gab die BMW Group Umbauten im Decklackbereich und neue Gewerke im Bereich Vorbehandlung und kataphoretische Tauchlackierung (VBH/KTL) bei Eisenmann in Auftrag. Die neue VBH/KTL Anlage ist unter anderem mit dem Fördersystem E-Shuttle 200 ausgetattet. Dieses System transportiert die Karossen mit Einzelfahrwerken durch die Prozessbecken. Es eignet sich aufgrund seiner flachen und kompakten Bauweise gut für Modifizierungen in Bestandsanlagen. Darüber hinaus bildet das flexible Tauchfördersystem nicht nur eine solide Basis für Oberflächenqualität, sondern ermöglicht auch die Behandlung unterschiedlicher Fahrzeugmodelle auf einer Produktionslinie. „Bedenkt man den Trend zu geringeren Losgrößen in der Automobilproduktion, ist E-Shuttle 200 eine sinnvolle Investition in die Zukunft. Zudem lässt sich das System dank seiner intelligenten Steuerung problemlos in vernetzte Produktionskonzepte integrieren. Auch dies unterstreicht die Zukunftsfähigkeit und Eignung von E-Shuttle 200 als Bestandteil einer Smart Factory“, so Thomas Berger, Vice President und Vertriebsleiter des Bereichs Automotive Systems bei Eisenmann.

Darüber hinaus wird Eisenmann in Leipzig eine bestehende Decklacklinie auf den füllerlosen Prozess umbauen und den Finishbereich neu strukturieren. Mit den Montagearbeiten wird im Dezember dieses Jahres begonnen und bis Anfang 2020 soll das Projekt abgeschlossen sein.

11. Juli 2018

