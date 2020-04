Anzeige

Aerotech, Hersteller Leistungsstarke Motion-Control- und Positioniersysteme sind die Spezialität von Aerotech. Das amerikanische Unternehmen mit ungarischen Wurzeln feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen.

Firmengründer Stephen J. Botos (82), ein gelernte Werkzeugmacher, war 1956 als 18-Jähriger beim Ungarn-Aufstand dabei. Er war Streikposten und versorgte die Aufständischen mit Lebensmitteln. Als der Aufstand niedergeschlagen wurde, musste Botos seine ungarische Heimat verlassen. Über Österreich gelangte Botos auf Umwegen in die USA. Er startete seine berufliche Laufbahn bei der Goerz Optical Co. in Pittsburgh zunächst als Konstrukteur. Goerz Optical fertigte seinerzeit unter anderem optische Systeme für die Nasa. Da ihm seine ungarischen Abschlüsse nicht anerkannt wurden, belegte Botos während seiner Konstrukteurstätigkeit Abendkurse im Maschinenbau an der Universität von Pittsburgh. Schon unmittelbar nach Abschluss seines Maschinenbaustudiums im Jahr 1969 taten er und zwei seiner Ingenieurskollegen sich zusammen und gründeten 1970 die Aerotech, Inc. in Pittsburgh. Das erste gefertigte Positioniersystem war eine einfache elektromechanische Zwei-Achsen-Anwendung und für rund 300 US-Dollar erhältlich.

Erste Tochtergesellschaften in Großbritannien und Deutschland läuteten in den 1980er Jahren die internationale Expansion ein. Durch die inzwischen erreichte Produktbreite bediente das Unternehmen ein breites Branchenspektrum, das von Medizintechnik und Life Science-Anwendungen, über Photonik, Automotive, Datenspeicherung, Laserbearbeitung, Luft- und Raumfahrt bis hin zur Montage reichte. Mit Tochterfirmen in Taiwan und China sowie einem Joint Venture in Korea erfolgte der Einstieg in den wachsenden asiatischen Markt und damit in die Elektronikherstellung, Halbleiter- und Flachbildschirmproduktion. Neue luftgelagerte und linearmotorbasierte Positionieranwendungen sorgten für die erforderliche hohe Präzision und den Durchsatz in diesen Bereichen.

Bis heute hat sich Aerotech eine solide Nische im Bereich der hochpräzisen Bewegungssteuerung erarbeitet. Aerotech ist spezialisiert auf das Bearbeiten im Nanometerbereich. Die Fertigungstiefe ist hoch. Fast alle Komponenten vom Positionierungssystem über Interferometer und Antriebe bis zur Bewegungssteuerung und Software werden überwiegend selbst gefertigt.

Inzwischen ist das familiengeführte Unternehmen mit Deutschland-Tochter in Fürth auf weltweit rund 500 Beschäftigte angewachsen. Gründersohn Mark Botos, ist Präsident des Unternehmens, sein Bruder Steve ist als Chief Officer Communication & Strategy tätig.