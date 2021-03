Moulding Expo 21 abgesagt

Anzeige

Die Moulding Expo findet 2021 nicht statt. Nachdem auch die vergangene Ministerpräsidentenkonferenz keine Perspektive für das Messewesen ergeben hat, ist die Durchführung einer erfolgreichen Moulding Expo im Juni 2021 nicht mehr realistisch und das Risiko für alle Beteiligten zu hoch.

Der Messebeirat, zu dem ausstellende Unternehmen wie DMG Mori, Meusburger und Deckerform gehören, wie auch die ideellen und fachlichen Träger BVMF, VDMA Präzisionswerkzeuge, VDW und VDWF sahen sich daher dazu gezwungen, sich gegen die Durchführung der Fachmesse im Juni 2021 auszusprechen. Die nächste reguläre Moulding Expo findet turnusgemäß vom 13. bis 16. Juni 2023 auf der Messe Stuttgart statt.

Bis zum Schluss hat die Messe Stuttgart als Veranstalterin versucht, dem europäischen Werkzeug-, Modell- und Formenbau und seinen Zuliefererunternehmen den Wunsch nach dem liebgewonnenen und wichtigen physischen Branchentreff zu ermöglichen. Ferner wurde mit der Road of Tooling Innovation ein weiteres Highlight im Rahmenprogramm ergänzt und das Messeprofil mit einem überarbeiten Forenkonzept und der WBA Aachener Werkzeugbau Akademie als neuer Partnerin weiter geschärft.

Nun möchten die Veranstalter der Moulding Expo am 10. Juni 2021 mit einem virtuellen Innovationstag eine erste gezielte Maßnahme auf dem Weg zur Moulding Expo 2023 veranstalten. Ziel ist es die Highlights aus dem für 2021 geplanten Rahmen- und Vortragsprogramm – trotz Absage des physischen Messetermins – international und kostenfrei zugänglich zu machen. Die Organisation erfolgt in Abstimmung und durch die Unterstützung der Messepartner. Weiterführende Informationen und ein detailliertes Programm sollen in Kürze veröffentlich werden.

