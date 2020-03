Anzeige

Die Messe Stuttgart verschiebt die Lasys, Internationale Fachmesse für Laser-Materialbearbeitung. Hintergrund hierfür ist die steigende Verbreitung des neuartigen Corona-Virus sowie die daraufhin verabschiedete Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen (Corona-Verordnung) der Landesregierung Baden-Württemberg. Nach Abstimmung mit den Veranstaltungspartnern und dem Messebeirat wird die nächste Lasys vom 21. bis 23. Juni 2022 stattfinden.

„Die Gesundheit von Ausstellern, Besuchern, Unterstützern und Mitarbeitenden der Messe steht für uns an oberster Stelle“, sagt Thomas Walter, Bereichsleiter Industrie & Technologie und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Messe Stuttgart. Man wolle Ausstellern, Projektpartnern und Besuchern Planungssicherheit bieten und die Wartezeit bis zum nächsten Messetermin in zwei Jahren mit alternativen Formaten überbrücken, heißt es in der Mitteilung. Geplant sei der Launch neuer „Lasys-meets“-Events zu den Themen

„Lasermaterialbearbeitung in und für die Medizintechnik

„Laser-Systemlösungen und -Applikationen für den Werkzeug-, Modell- und Formenbau“,

die während der T4M – Technology for Medical Devices, Fachmesse für Medizintechnik, (4. bis 6. Mai 2021) und der Moulding Expo, internationale Fachmesse Werkzeug-, Modell- und Formenbau, (8. bis 11. Juni 2021), stattfinden sollen.

Ebenfalls verschoben wurde die CastForge, Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile mit Bearbeitung, die parallel zur Lasys vom 16. bis 18. Juni 2020 stattfinden sollte. Sie ist jetzt für den 8. bis 10. Juni 2021 terminiert.

Mehr unter: www.lasys-messe.de