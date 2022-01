Neue Leichtbaumesse parallel zur Hannover Messe

Die LightCon wird in diesem Jahr am 1. und 2. Juni als eigenständige Veranstaltung parallel zur Hannover Messe 2022 durchgeführt. Ihre Premiere war schon für 2020 geplant, musste aber aufgrund des Pandemiegeschehens immer wieder verschoben werden. Nun soll sie wie die große Industrie-Leitmesse selbst (Termin 30. Mai bis 2. Juni) im Sommer stattfinden.

Kombiticket geplant

Die neue Kongressmesse für den Leichtbau LightCon zieht in die Hallen 19 und 20, direkt am Haupteingang Nord 1 des hannoverschen Messegeländes neben der Stadtbahn-Haltestelle. Ein Kombiticket ist in Planung, welches die Synergien beider Veranstaltungen nutzt. LightCon-Besucher erhalten mit ihrem Messeticket zugleich Zutritt zur Weltleitmesse der Industrie, kündigt die Deutsche Messe AG (DMAG) an. Gäste der Hannover Messe wiederum können sich auf der LightCon über innovativen Multimaterialansatz im Leichtbau und seine Wirtschaftlichkeit informieren.

Leichtbau technologie- und branchenübergreifend

Laut Veranstalterin DMAG präsentiert die LightCon als erste internationale Leichtbau-Plattform technologie- und materialübergreifend hybride und nachhaltige Leichtbaulösungen. Sie verbindet die Aspekte Material, Prozess, Funktion und Design und wendet sich somit an alle Anwenderbranchen des Leichtbaus.

Motto: Leichtbau für mehr Kreislaufwirtschaft

Das diesjährige Konferenz-Motto der LightCon lautet „Lightweight Design on the Path to Circular Economy“ und stellt die globalen Herausforderungen in den Fokus – Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz sowie die Verringerung von CO2-Emissionen. (os)

