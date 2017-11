Neue Messe für Guss- und Schmiedeteile

Anzeige

Die Messe Stuttgart erweitert mit der CastForge ihr Produktportfolio an Industriemessen. Die Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile startet vom 5. bis 7. Juni 2018 auf dem Messegelände an der A8 beim Stuttgarter Flughafen auf den Fildern. „Mit der CastForge haben wir ein Konzept entwickelt, das eine Lücke in der Messelandschaft schließt, und die positive Resonanz seitens der Aussteller bestätigt uns in dieser Entscheidung“, erklärt Ulrich Kromer, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, die neue Veranstaltung.

Die CastForge findet in Stuttgart parallel zu den Automotive Shows des englischen Veranstalters Ukip, der Surface Technology der Deutschen Messe AG und der Lasys statt, Messe zur Laser-Materialbearbeitung.

„Für Abnehmer ist es wichtig, ein qualitativ hochwertiges und einbaufertiges Produkt zu erhalten“, erklärt Kromer weiter. Gezeigt wird daher die Wertschöpfungskette vom Guss- oder Schmiederohling über die Bearbeitung bis zum finalen Bauteil. „Wir bringen hier erstmals Angebot und Nachfrage in der D-A-CH-Region zusammen.“

28. November 2017