Neugart vereinfacht Getriebe-Auswahl

Planetengetrieben Das Funktionsprinzip vonist zunächst einmal recht einfach. Doch ob ein Getriebe tatsächlich tausende Betriebsstunden lang perfekt seine spezifische Antriebsaufgabe erfüllen kann, ist eine Frage vieler technischer Details. Mit neuen Icons unterstützt Neugart deshalb den komplexen Auswahlprozess zur optimalen Getriebelösung.

» Ramona Kimmig, Marketing, Neugart GmbH

Planetengetriebe zeichnen sich gegenüber anderen Getriebeformen – wie Kegelrad- oder Zykloidgetrieben – durch ihr Funktionsprinzip aus: In einem Hohlrad umkreisen mehrere Zahnräder (Planetenräder) ein Zentralrad (Ritzel oder Sonnenrad) – wie Planeten die Sonne. Das zentrale Sonnenrad wird vom Motor angetrieben (Antriebswelle) und überträgt seine Bewegung auf die umlaufenden Planetenräder. Der Planetenradträger leitet die übersetzte Kraft der Planeten gebündelt weiter auf die Abtriebswelle.

Weil dabei mehrere Zahneingriffe gleichzeitig stattfinden, bieten Planetengetriebe mitunter den höchsten Wirkungsgrad aller Getriebeformen, ein enorm hohes Drehmoment in sehr kompakter Bauform und somit eine große Leistungsdichte. Außerdem decken sie ein breites Übersetzungsspektrum zwischen 3:1 (i=3) bis über 500:1 (i=500) ab. Übersetzungen größer 10:1 werden dabei durch sogenannte mehrstufige Getriebe realisiert, bei denen mehrere Planetenstufen gekoppelt werden. Die Übersetzungen jeder Stufe multiplizieren sich, wodurch auch hohe Übersetzungen wie i=512 möglich sind.

Unterstützung bei der Getriebe-Auswahl

Doch so einfach dieses Funktionsprinzip auf den ersten Blick erscheint, so komplex stellt sich die Konstruktion von Planetengetrieben im Detail dar. Damit das Getriebe auch nach vielen tausend Betriebsstunden noch die perfekte Leistung bringt, müssen viele Komponenten anwendungsspezifisch ausgewählt und exakt aufeinander abgestimmt werden. So ist beispielsweise die optimale Positioniergenauigkeit das Ergebnis eines möglichst geringen Verdrehspiels einerseits und einer möglichst hohen Verdrehsteifigkeit andererseits. Eine ebenso wichtige Rolle spielen die Art der Verzahnung, des Planetenträgers oder der Dichtung. Und allein bei der Ausführung der Abtriebswelle, die die mechanische Kraftübertragung hin zum angetriebenen Bauteil übernimmt, stehen bei Neugart sechs unterschiedliche Bauformen zur Auswahl. Außerdem muss ein Getriebe immer auf den dazugehörigen Motor abgestimmt sein.

Planetengetriebe anwendungsspezifisch auswählen

Diese Beispiele zeigen, welche komplexen Entscheidungen auf dem Weg zum optimalen anwendungsspezifischen Planetengetriebe zu treffen sind. Neugart unterstützt den Auswahl- und Auslegungsprozess deshalb schon länger durch leistungsstarke und intuitiv bedienbare Softwaretools. Einen einfachen Überblick über die Leistungsdaten gibt der Online-Konfigurator Tec Data Finder (TDF). So lassen sich Getriebe schnell und einfach vergleichen und mit wenigen Klicks Maßblätter sowie 3D-Modelle abrufen.

Die Berechnungssoftware Neugart Calculation Program (NCP) ermöglicht die Dimensionierung und Überprüfung der applikationsbedingten Kennwerte. In der aktuellen Version 4.2 hat Neugart die Bedienung des Tools weiter vereinfacht und die Nutzerfreundlichkeit nochmals verbessert: So sind beispielsweise beim Import von ausgelesenen Motordaten keine Umrechnungen mehr erforderlich. Anwender von gängigen CAD-Programmen können ab sofort – neben dem Komma – auch den vertrauten Punkt als Trennzeichen nutzen. Zusätzlich lassen sich in den Eingabefeldern Berechnungen durchführen. Und auch die Dokumentation des Getriebes wurde optimiert, sodass der Nutzer anhand von Auslastungsbalken noch schneller erkennt, ob das ausgewählte Getriebe tatsächlich geeignet ist.

Neugart-Icons erleichtern die Orientierung

Icons sollen die Orientierung daher zusätzlich erleichtern. Neugart setzt sie ab sofort sukzessive für sämtliche Kataloge und sonstige produktbezogenen Medien umsetzt. Dabei handelt es sich um „sprechende“, leicht verständliche Symbolbilder. Insgesamt 43 unterschiedliche Motive zeigen unmissverständlich grafisch an, ob es sich beispielsweise um eine Abtriebswelle mit Passfeder, eine glatte Abtriebswelle oder eine Flanschabtriebswelle handelt, ob das Modell gerad- oder schrägverzahnt ist oder ob der Planetenträger als Käfig oder Scheibe ausgeführt ist. Der Nutzer ist damit anhand der jeweiligen Icons auf einen Blick über alle grundlegenden technischen Eigenheiten eines Getriebes informiert – und findet damit schneller das für ihn passende Getriebe. (sc)

