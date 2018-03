Nicolás Correa erhält iF Design Award

Anzeige

Die Nicolás-Correa-Gruppe, Fräsmaschinenhersteller mit Sitz im spanischen Burgos, erhielt am vergangenen Freitag den iF Design Award 2018. Bei der Preisverleihung in der BMW Welt in München erhielt Nicolás Correa die Auszeichnung in der Kategorie „Produkt/Industrie“ für das Design des neuen UDX-Fräskopfes.

Der UDX-Kopf ist ein mechanisch angetriebener Fräskopf mit laut Hersteller einzigartigen Eigenschaften. Neben der patentierten Lösung zur Positionierung der beiden Schwenkachsen mit jeweils 0,02° über eine doppelte Hirth-Verzahnung, bietet der Fräskopf eine kontinuierliche Drehzahl von 10 000 min-1 im Dauerbetrieb ohne zeitliche Limitierung. Der UDX bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Robustheit und ermöglicht den Kunden das komplette Bearbeiten von großen, hochwertigen und komplexen Teilen mit nur einem Kopf auf einer Maschine. So ist beispielsweise ein Wechsel des Fräskopfes für Schrupp- und Schlichtbearbeitung nicht mehr erforderlich.

27. März 2018