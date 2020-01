Anzeige

Die Nortec 2020, Messe für Produktion und Campus für den Mittelstand, präsentiert vom 21. bis 24. Januar 2020 auf dem Gelände der Hamburg Messe und Congress die gesamte Wertschöpfungskette entlang der modernen Produktion.

Die Fachmesse hat sich in diesem Jahr zum Ziel gesetzt, Kollaborationen im Mittelstand und branchenübergreifenden Austausch in Zeiten von Industrie 4.0 zu fördern. Die Ausstellung wird flankiert vom Nortec Campus, der als Treffpunkt und Netzwerkplattform zum Austausch zwischen Industrie und Digitalwirtschaft einlädt. In der Start-Up Area bieten sich elf Gründer als Lösungspartner an. Ihre innovativen Dienstleistungen und Produkte sollen Unternehmen fit für das digitale Zeitalter zu machen.

8. Januar 2020