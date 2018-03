Oerlikon übernimmt Sucotec

Anzeige

Oerlikon hat die Sucotec AG übernommen, einen Schweizer Anlagenbauer, der sich auf CVD-Anlagen für den Werkzeug-Markt spezialisiert hat. Diese Übernahme ergänzt das Angebot des Liechtensteiner Beschichtungsspezialisten Oerlikon Balzers, dessen Fokus auf PVD und PACVD liegt. Damit bestätigt Oerlikon Balzers erneut seine Strategie, in sein Wachstum zu investieren und das breite Portfolio an Anlagen, Beschichtungslösungen und Services ständig zu erweitern, um den Kunden effiziente und individuelle Lösungen anzubieten. Erst kürzlich hatte das Unternehmen die finnische Diarc übernommen, das neue funktionelle Beschichtungen für die Oberflächenanpassung, erweiterte Funktionalitäten und Oberflächenschutz anbietet. Zusätzlich erweitert jede weitere Übernahme den sogenannten „Footprint“ von Oerlikon Balzers. Mit 108 Beschichtungszentren und eigenen Anlagen-Entwicklungs- und Bau-Standorten ist das Unternehmen weltweit präsent.

Sucotec wurde 2007 in Liestal in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen hat sich innerhalb kürzester Zeit mit der Technologie seiner CVD-Anlagen und seiner Kundenorientierung einen sehr guten Ruf erarbeitet. Auch nach der Übernahme durch Oerlikon Balzers werden der Tagesbetrieb am bestehenden Standort sowie die Geschäfte und die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern unverändert unter der Leitung des bisherigen CEO Werner Bürgin weitergeführt, jedoch nunmehr als Teil von Oerlikon Balzers.

23. März 2018