Okuma Europe und Hommel haben einen Kaufvertrag zum Erwerb der 100-prozentigen Anteile der Hommel CNC Technik GmbH abgeschlossen.

Die Übernahme des langjährigen deutschen Vertriebspartners ermöglicht Okuma den strategischen Ausbau ihres umfassenden Support- und Serviceangebots sowie die Festigung ihrer Position am größten europäischen Markt für Werkzeugmaschinen. Okuma Kunden in Deutschland profitieren vom direkten Zugang zu Okuma, deren Produkten und Services.

Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Genehmigung wird die Hommel CNC Technik GmbH (HCT) mit Wirkung zum 1. September eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Okuma Europe GmbH. Der derzeitige HCT-Hauptstandort in Köln wird als Zentrale für die neustrukturierten Vertriebs- und Serviceaktivitäten in Deutschland dienen. In den HCT-Showrooms in Langenau und Possendorf werden auch weiterhin die neuesten Produkte und Technologien aus dem wachsenden Okuma Portfolio ausgestellt.

„Der Zukauf wird uns helfen, die Bedürfnisse unserer Kunden in Deutschland noch besser zu erfüllen als zuvor“, sagt Takeshi Yamamoto, CEO Okuma Europe. „Durch die Erweiterung unseres Vertriebs- und Servicenetzwerks können wir einen ausgezeichneten Pre- und After-Sales Support anbieten.“

Langjährige Partnerschaft

Als Teil der Hommel GmbH war Hommel CNC Technik mehr als 40 Jahre der exklusive Vertriebspartner für Okuma Maschinen in Deutschland. In dieser Zeit hat das Unternehmen lokal mehr als 7.500 Werkzeugmaschinen des Herstellers vertrieben und instandgehalten. Die gesamte HCT-Belegschaft mit über 100 Mitarbeitern wird übernommen.

Okuma Europe ist die in Deutschland ansässige Vertriebs- und Serviceniederlassung der Okuma Corporation, des japanischen Herstellers numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen. Das Unternehmen wurde 1898 in Nagoya in Japan gegründet.

18. Juli 2019