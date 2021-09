Online-Event: Smart-Factory-Summit beleuchtet KI in der Fertigung

Wie vernetzen OEMs und Automobilzulieferer ihre Produktionswerke? Wie kann künstliche Intelligenz helfen, die Produktion smarter zu machen? Welche Rolle spielen die Ausrüster? Diese drängenden Fragen werden am 29. September auf dem Smart Factory Summit diskutiert. Er wird von der Deutsche Messe Techology Academy und der Fachzeitschrift Industrieanzeiger organisiert. Weitere Themen, welche die Digitalisierung und Effizienzsteigerung in der Industrie antreiben, sind: Senkung der Herstellkosten, Reduzierung der Anlaufkosten, Steigerung der Flexibilität, der Auslastung und der Qualität und letztendlich natürlich Cybersecurity. Beleuchtet werden auch die für eine intelligente Fertigungsindustrie benötigten digitalen Plattformen und Kommunikationssysteme. Denn mit dem Industrial Internet of Things (IIoT) gilt es auch, Logistikprozesse und Verwaltungsdaten mit Produktionsmaschinen zu vernetzen. So wird eine zentrale Echtzeit-Überwachung und Auswertung der künftigen Smart Factory möglich. Zu guter Letzt sprechen Anwender über ihre Erfahrungen und „Lessons Learned“ aus eigenen Projekten.

Praxisnahe Erfahrungsberichte zu KI in der Fertigung

Der Summit richtet sich an Mitglieder der Geschäftsleitung, Werks- und Betriebsleiter, Bereichsleiter, sowie Verantwortliche und leitende Mitarbeiter der Produktion insbesondere aus den Bereichen Produktions-IT, Produktionsplanung, Unternehmensstrategie/-entwicklung, Logistik, Instandhaltung sowie Robotik & Automation.

Angesprochen werden insbesondere die Branchen Automobilindustrie, OEMs und Zulieferer, Metallbe- und verarbeitung, Maschinenbau, Elektronikindustrie, Lebensmittelbranche, Verpackung, Kunststoff.

Das Event wird durch unsere Partner in Südafrika, der Türkei und Marokko unterstützt. Die Konferenzsprache ist Deutsch und wird Englisch und Französisch simultan übersetzt. (ag)

Anmeldung zum Online-Event:

http://hier.pro/ERQO2