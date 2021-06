OPC Foundation vermittelt Wissen zu OPC UA

Anzeige

Mit der steigenden weltweiten Verbreitung des OPC UA Standards in einer immer größeren Anzahl von Anwendungen und der Verbreitung von OPC UA basierten Produkten in den unterschiedlichsten Branchen, wird OPC UA Wissen schnell zu einer essentiellen Kompetenz für zukünftige Generationen von Automatisierungsexperten, gerade auch im Hinblick auf die Konvergenz von IT- und OT-Technologien.

Schulungsinhalte über OPC UA für die Lehre

Aus diesem Grunde hat die OPC Foundation Schulungsinhalte über OPC UA entwickelt und stellt diese allen interessierten Universitäten, Fachhochschulen und technischen Instituten zur Nutzung im Rahmen ihrer Lehrpläne zur Verfügung. Diese können unter einer „Creative Commons CC BY-NC 4.0 Lizenz“ kostenlos genutzt und einfach in die Lehrpläne integriert werden. Die OPC Foundation lädt interessierte Bildungsanbieter (Universitäten, Hochschulen, Fachhochschulen, Bildungszentren, usw.) ein, sich an opcuacademics@opcfoundation.org zu wenden, um nähere Informationen zu erhalten und mit der Konzeption und Umsetzung konkreter Projekte zu beginnen.

Weitere Informationen zum OPC UAcademics Programm finden Sie hier:

https://opcfoundation.org/resources/opcuacademic/

Bericht zum Thema OPC UA als Kernstandard

Darüber hinaus hat die ARC Advisory Group in Zusammenarbeit mit der OPC Foundation einen Bericht mit dem Titel „OPC UA Momentum Continues to Build“ veröffentlicht hat. Dieser elfseitige Überblick bietet aktuelle Einblicke in die unterschiedlichen Aspekte, welche OPC UA zum globalen Standard der Wahl für die industrielle Datenkommunikation in der Prozess- und diskreten Fertigungsindustrie macht. Darüber hinaus enthält der Bericht eine Liste von ARC-Empfehlungen für Hersteller in der Prozessindustrie, die eine Einführung von OPC UA in Erwägung ziehen.

Der Bericht ist hier erhältlich. (eve)

