OWL GmbH veranstaltet Innovationsschau Industrial Pioneers OWL

Neue Ansätze und Lösungen für Industrie 4.0 zeigen 54 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Netzwerke aus OstWestfalenLippe vom 19. April bis 4. Mai in einer virtuellen Innovationschau ‚Industrial Pioneers OWL‘, die von der OstWestfalenLippe GmbH und OWL Maschinenbau organisiert wird. In einer 360-Grad-Welt können Interessierte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 72 Lösungen in zehn Themenräumen erkunden. Ergänzt wird die virtuelle Veranstaltung durch ein Programm mit Vorträgen, Workshops, digitalen Führungen und Sprechstunden.

Zehn Themenräume mit 72 Lösungen

Die Forschungsansätze und Lösungen sind für die BesucherInnen übersichtlich in zehn virtuellen Themenräumen aufbereitet. Themenfelder sind

Maschinelles Lernen

Digitaler Zwilling

Digitale Plattformen

Industrial APP Marketplace

Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt

Digitale Transformation

Open Innovation

Zirkuläre Wertschöpfung

Smart Food Technologies

Zukunftstechnologien Bau

In jedem Raum sind sechs bis zwölf Lösungen zu finden, die in Form eines Videos, einer interaktiven Präsentation oder einer 3D-Animation aufbereitet sind.

Dazu gehören beispielsweise ein neues Plattform-Radar aus dem Spitzencluster it‘s OWL, mit dem Unternehmen prüfen können, welche Services sie über Plattformen anbieten können. Oder der Industrial APP Marketplace – ein Online-Marktplatz für Industrie APPS, den eine offene Community in einer Open Source Umgebung erarbeitet. Darüber hinaus gibt es Lösungen für die Arbeitswelt der Zukunft, wie beispielsweise Augmented- und Virtual Reality-Anwendungen für die Montage und Fernwartung.

Neben technologischen und digitalen Lösungen liegt dieses Jahr ein Fokus auf Ideen für Neues Wirtschaften. So präsentiert ein Themenraum Ansätze, wie die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen durch eine offene Innovationskultur unterstützt werden kann. Und auch das Thema Zirkuläres Wirtschaften zeigt Good Practices und Ideen für eine nachhaltige Unternehmensstrategie. In Chats und Gesprächen mit den Verantwortlichen können Unternehmen prüfen, wie sie die Lösungen nutzen und von den Erfahrungen profitieren können.

Veranstaltungsprogramm der Innovationsschau

Vertiefende Informationen bietet ein begleitendes Veranstaltungsprogramm. Zu jedem Thema gibt es ab dem 20. April einen Thementag mit Vorträgen, Workshops, Diskussionen und Sprechstunden.

Dienstag, 20. April: Maschinelles Lernen

Mittwoch, 21. April: Digitaler Zwilling

Donnerstag, 22. April: KI in der Arbeitswelt und Digitale Transformation

Freitag, 23. April: Smart Food Technologies

Montag, 26. April: Industrial APP Marketplace

Dienstag, 27. April: Open Innovation

Mittwoch, 28. April: Zirkuläres Wirtschaften

Donnerstag, 29. April: Digitale Plattformen

Dienstag, 4. Mai: Zukunftstechnologien Bau

‚Industrial Pioneers OWL‘ wird am 19. April mit einer virtuellen Eröffnungsveranstaltung gestartet. Im Fokus steht dabei eine Bilanz der Erkenntnisse aus der Hannover Messe. Unternehmen und Verbände werden neue Trends und Perspektiven der Industrie diskutieren.

Beweggründe für die Virtuelle Innovationsschau

Vom 12. bis 16. April öffnet die Hannover Messe als größte Industrieschau der Welt ihre Tore für die Fachwelt. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Messe rein digital statt. Viele Unternehmen aus OstWestfalenLippe sind als virtuelle Aussteller mit dabei. Einen OWL-Gemeinschaftsstand – sonst ein fester Bestandteil der Messe – wird es in diesem Jahr nicht geben. „Daher wollen wir mit unserer virtuellen Leistungsschau nach der Hannover Messe die Lösungen und Kompetenzen aus OWL präsentieren und mit den Unternehmen in den Dialog treten“, erläutert Wolfgang Marquardt, Prokurist OstWestfalenLippe GmbH. (eve)

