Partnerschaft mit TeamViewer und Hyundai bringt Vorteile für die Smart Factory

TeamViewer, ein Anbieter von Lösungen für Remote Connectivity und die Digitalisierung von Arbeitsplätzen, hat seine Partnerschaft mit dem Automobilhersteller Hyundai Motor Company bekannt gegeben. Künftig unterstützt das Göppinger Unternehmen die Digitalisierung von Geschäfts- und Produktionsprozessen im Hyundai Motor Group Innovation Center in Singapur (HMGICS).

Ziel der Kooperation zwischen TeamViewer und Hyundai Motor Company ist es, den Nutzen der Digitalisierung in der Smart Factory mit Hilfe der Augmented Reality (AR)-Plattform TeamViewer Frontline zu maximieren. Die Plattform beinhaltet neben AR-Lösungen auch Mixed Reality (MR) und künstliche Intelligenz (KI) für die Bereiche Montage, Wartung, Qualitätsmanagement, Logistik und Mitarbeiterschulung sowie zur Gestaltung interaktiver Kundenerlebnisse.

Die beiden Unternehmen planen gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel AR-fähige intelligente Produktionsprozesse, immersive digitale Erlebnisse für Mitarbeiter im Werk und KI-Unterstützung für die Automobilfabrik der Zukunft.

Die Partnerschaft soll dazu beitragen, in den Produktionslinien der Automobilindustrie die Produktivität, Präzision, Geschwindigkeit und Arbeitssicherheit zu verbessern. Deshalb treiben die beiden Parteien auch die weltweite gemeinsame Vermarktung von Smart-Factory- und AR-Technologie für Unternehmen voran.

„Wir freuen uns, TeamViewer als wichtigen Technologiepartner für den Aufbau unserer digitalisierten Produktionsplattform zu gewinnen,“ sagte Hong Bum Jung, Chief Executive Officer von HMGICS.

„Die Entwicklung einer intelligenten Produktionsplattform ist ein wichtiger Teil der Strategie von Hyundai, um auch künftig im Bereich der Mobilität eine Führungsrolle einzunehmen. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die gesamte Wertschöpfungskette der Mobilität weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch die Vision einer intelligenten Fabrik der Zukunft. Wir erwarten, dass die Partnerschaft unseren Übergang zur Smart Factory weiter beschleunigen und die Effizienz steigern wird.“

Sojung Lee, President TeamViewer Asia Pacific, sagte: „Wir freuen uns, mit Hyundai Motor Company zusammenzuarbeiten, um Fertigungsprozesse zu digitalisieren und die Automobilfabrik der Zukunft zu bauen. Mit der Beschleunigung der digitalen Transformation in der Fertigung wächst der Bedarf an AR-Lösungen wie TeamViewer Frontline, um manuelle Arbeitsprozesse in industriellen Umgebungen zu optimieren. Unsere Zusammenarbeit mit Hyundai Motor Company wird unsere Position als Anbieter von Unternehmenssoftware mit spezialisierten Lösungen für die Fertigungsindustrie weiter festigen und unsere Rolle als führender Akteur im Industrial Metaverse stärken.“

Als Testumgebung und globales offenes Innovationszentrum der Hyundai Motor Group zielt HMGICS darauf ab, neue Geschäftsmodelle für Elektrofahrzeuge (EV) zu entwickeln, innovative Mobilitätspartnerschaften zu schließen, Mobilitätsprodukte zu produzieren und die intelligente Produktionsplattform der Gruppe zu überprüfen, um die gesamte Wertschöpfungskette der Mobilität zu revolutionieren. (ch)