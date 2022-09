„Politik muss sofort nachbessern“

Die Stahl und Metall verarbeitende Industrie hat schwer zu kämpfen: Die Produktion stockt, Aufträge schrumpfen, die Stimmung sinkt. „Wir stecken in einer handfesten Industriekrise. Die Unternehmen drosseln ihre Produktion – täglich verlieren wir Wertschöpfung, die nicht zurückkommen wird“, sagt Christian Vietmeyer, Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Stahl- und Metallverarbeitung (WSM), und fordert: „Die Politik muss sofort reagieren und beim Entlastungspaket nachbessern – nicht erst in Monaten. Wir haben den Abgrund vor Augen“. Klare Worte zur aktuellen Situation der Stahl und Metall verarbeitenden Unternehmen.

Stimmung gewaltig getrübt

Beim Entlastungspaket müsse die Politik die bisher vernachlässigten Industrieunternehmen einbeziehen – ohne Wenn und Aber. Aktuelle Konjunkturzahlen zeigen, wie weit die Industriekrise bereits fortgeschritten ist: Die Produktion verliert immer mehr an Fahrt: – im Juli ging sie um weitere 2 % zurück. „Das Auftragsvolumen schrumpft gewaltig, um 14,1 Prozent im Juli, um 11,4 Prozent im zweiten Quartal. Auch bei wichtigen Kundenindustrien sieht es nicht rosig aus“, bestätigt Holger Ade, Leiter Industrie- und Energiepolitik beim WSM. Das alles trübe die Stimmung gewaltig. „Die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate sinken auf das Level, das wir beim Pandemieausbruch erlebt haben“, erklärt Vietmeyer.

Absturz des Industriestandorts Deutschland verhindern

Wie es weiter heißt, blase der Gegenwind scharf von allen Seiten: Erste Vormateriallieferanten der Stahl- und Metallverarbeiter stellten ihre Produktion ein, andere ließen ihre Preise in schwindelerregende Höhen steigen – die Angebotskrise vertiefe sich. Auslaufende Stromverträge und fehlende neue Angebote der Energieversorger für 2023 zögen Unternehmen den Boden unter den Füßen weg. Dazu komme die Gasmangellage – niemand wisse, wie die Verteilung im Worst Case aussehen wird.

Über all dem baue sich ein Energiekostendruck auf, der die Unternehmen täglich näher an die Abbruchkante treibe. „Wir sehen bereits die ersten Insolvenzen. Der Staat muss jetzt sofort reagieren. Sonst stürzen Unternehmen samt ihren Mitarbeitern unweigerlich in den Abgrund“, warnt Christian Vietmeyer. Diesen einzigartigen Absturz des Industriestandorts Deutschland könnten und müssten die verantwortlichen Politiker verhindern. (jk)

www.wsm-net.de