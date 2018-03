Potenzial von IoT für Unternehmen

Anzeige

In einer aktuellen Studie beleuchten Experten von Roland Berger, wie Unternehmen das industrielle Internet der Dinge für sich nutzen können.

Wie Unternehmen das industrielle Internet der Dinge für sich nutzen können und wie sie sich optimal positionieren, haben Experten der Unternehmensberatung Roland Berger in ihrer Studie „Mastering the Industrial Internet of Things (IIoT)“ untersucht. Diese beleuchtet Fragen, wie etwa Plattformen das traditionelle Geschäft beeinflussen werden, wie Geschäftsmodelle künftig aussehen können und ob Unternehmen eigene IoT-Plattformen entwickeln oder sich für bestehende entscheiden sollten.

Als Ergebnisse liefert die Studie laut der Berater eine strukturierte Sicht auf das IIoT und deren unterschiedliche Schichten innerhalb der Unternehmen. So soll Firmen eine Hilfestellung gegeben werden, wie sie ihre Rolle künftig definieren, welche Angebote sie daraus entwickeln können und was sie bei der Wahl der geeigneten IIoT-Plattform beachten sollten. Zudem wird identifiziert, wo Unternehmen das Potenzial von IIoT ausschöpfen können, um zusätzlichen Mehrwert für ihr Kerngeschäft zu schaffen. Im Rahmen der Studie werden auch – basierend auf Einblicken in Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle frühzeitig angepasst haben – Schlüssel-Erfolgsfaktoren beleuchtet, mit denen diese Prozesse beherrscht werden.

Das IoT gilt als eines der größten Wachstumsprojekte der Digitalisierung. Die Deutsche Telekom hat daher vor kurzem verkündet, sich mit 30 Mio. Dollar am Start-up Relayr zu beteiligen, um das Potenzial der industriellen Anwendungen zu ergründen.

17. März 2018