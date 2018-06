Praxistest: HP Multi Jet siegt über Lasersintern

Anzeige

Der 3D-Druck-Dienstleister Kegelmann Technik investierte in eine Anlage „HP Jet Fusion 3D 4200“ und wollte genau wissen, wie die neue Technik gegenüber dem Lasersintern abschneidet. Ergebnis beim Einsatz von PA-Pulver: eindeutiger Sieg für HP.

„Ich möchte betonen, dass dies ein Vergleich ohne jeden wissenschaftlichen Anspruch auf Basis eines speziellen Einzelfalls ist“, schickt Stephan Kegelmann voraus. Doch die Anwendung ist direkt der Praxis entnommen: Gedruckt werden sollte das Re-Design (in Kunststoff) eines metallischen Waschbeckensiebs, das in Verkehrsflugzeugen verwendet wird und häufig ausgewechselt wird – ein Projekt der Lufthansa Technik.

Für den Praxistest wurden 72 Waschbeckensiebe in einer Ebene gedruckt, einmal mit HP Multi Jet Fusion, das andere Mal mit einer Lasersinter-Anlage 3D-Systems Pro 140.

Ergebnis: HP braucht im direkten Vergleich nur ein Drittel der Zeit für den Bau und das Abkühlen. Bei hoher Packungsdichte wirkt sich bei dem recht filigranen Waschbeckensieb der Geschwindigkeitsvorteil des „zeilenweisen“ 3D-Drucks klar aus. Ein Wermutstropfen sind nahezu doppelt so hohe Materialkosten. Dennoch erzielte die HP-Technik einen Kostenvorteil von fast 40% pro Bauteil.

Erkenntnis aus diesem Praxisvergleich ist, dass beide Systeme ihre Vor- und Nachteile haben. Relevant bei dem Test waren vor allem die Wandstärken bis 0,3 mm und der Detaillierungsgrad der Bauteile. Bei eher dickwandigen und großen Bauteilen hat die SLS-Lasersinter-Technologie systembedingt ihre Vorteile.

Das Werkzeugmaschinenlabor WZL managt einen Generationenwechsel: Prof. Dr.-Ing. Thomas Bergs, MBA, übernimmt den Lehrstuhl für Technologie der Fertigungsverfahren und damit eines der vier Hochschulinstitute des WZL an der RWTH Aachen. Die Berufung zum Universitätsprofessor an die Spitze des Lehrstuhls erfolgte zum 1. Juni 2018, ebenso wie seine Ernennung zum Mitglied des Direktoriums am WZL und des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnologie IPT.

Bergs studierte Maschinenbau mit Schwerpunkt Konstruktionstechnik an der RWTH Aachen University. Von 1995 bis 2001 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer IPT. Seine Arbeitsschwerpunkte lagen in der laserunterstützenden Zerspanung. Im Jahr 2000 wurde er Leiter der Gruppe Lasertechnik und Geschäftsfeldleiter des „Aachener Werkzeug- und Formenbau“. Seit Anfang 2001 ist er geschäftsführender Oberingenieur des Fraunhofer IPT, im November 2001 erfolgte die Promotion.

Das WZL steht weltweit seit mehr als 100 Jahren für die Forschung in der Produktionstechnik und arbeitet unter der Leitung von vier Professoren an der Gestaltung der Produktion in Hochlohnländern.

Thomas_Bergs_66C5F0A1-03B0-4042-8501-4A7FAB7183AF.jpg Thomas_Bergs.jpg {83ECEE5C-5363-4A3F-8E56-2B77261D516E} IA 20180625 2018-06-29T09:00:00 201817 17 17 Singapur Continental eröffnet neues F&E-Gebäude

Continental hat das dritte Gebäude seines Forschungs- und Entwicklungszentrums in Singapur eröffnet. Damit will das Technologieunternehmen der steigenden Nachfrage nach Entwicklungskapazitäten begegnen, die durch die weltweite Expansion und den Wachstum in Asien angetrieben wird.

Das siebenstöckige Bürogebäude umfasst eine Fläche von rund 11.000 m2 und soll mehr als 500 Mitarbeiter aus den Divisionen Interior und Powertrain beherbergen.

Helmut Matschi, Mitglied des Vorstands, betont die Standortvorteile: „Unsere Präsenz in Asien ist erheblich gewachsen. 22 Prozent unseres Gesamtumsatzes erwirtschafteten wir 2017 in dieser Region. Die Eröffnung unseres dritten F&E-Gebäudes in Singapur zeigt unser Vertrauen in den Stadtstaat“. Am neuen Standort will Continental die smarte Mobilität forcieren.

{35EE43E7-6F7C-4BC2-97E1-D871AFFFB507} IA 20180625 2018-06-28T07:00:00 201817 16 16 Finanzen Neue datenbasierte Kredite für Firmenkunden

Die digitale Vernetzung von Maschinen über das Internet of Things (IoT) ermöglicht den Zugriff auf Daten rund um die Maschinennutzung und -produktion. Durch vernetzte Gegenstände, die selbstständig miteinander kommunizieren können Hersteller und Nutzer den Maschineneinsatz optimieren, Stillstandzeiten minimieren und Wartungszyklen individuell anpassen.

Das IoT ermöglichet auch neue Geschäftsmodelle wie Pay-per-Use, Pay-per-Part oder Equipment-as-a-Service. Als erstes deutsches Finanzinstitut hat die Commerzbank dafür nun eine neue datenbasierte Kreditlösung entwickelt. Der „Pay-per-Use-Kredit“ ist ein Investitionskredit, der sich in seiner Rückführung an der Maschinennutzung orientiert. Die Tilgungshöhe errechnet sich nach der tatsächlichen Auslastung des Investitionsgutes, was die Liquidität schont. Bei geringerer Maschinenauslastung ist die Tilgungsbelastung gering, während bei steigenden Umsätzen die Rate steigt. Das digitale Kreditmodell hat die Bank mit dem Werkzeugmaschinen-Hersteller Emag aufgesetzt. Die Maschinenvernetzung ermöglicht Einblick in deren Nutzungsablauf und somit die Errechnung der Kredit-Tilgungsrate.

Fotolia_170520365_Subscription_XL_C15E872A-6C72-46F7-84E0-DA96B0E13688.jpg Real_estate_broker_agent_and_customer_shaking_hands_after_signing_contract_documents_for_realty_purchase,_Bank_employees_congratulate,_Concept_mortgage_loan_approval. {71EA5FB9-B421-4954-B305-1188DD628616} IA 20180625 2018-07-02T07:00:00 201817 14 14 Gehaltsvergleich Beschäftigte in Start-ups verdienen weniger Eine aktuelle Umfrage zeigt deutliche Unterschiede im Verdienst von Mitarbeitern aus Start-ups verglichen mit Beschäftigten der klassischen Industrie.

Fachkräfte in Start-ups verdienen mit einem Bruttojahresgehalt von 41.000 Euro durchschnittlich rund 16.500 Euro weniger als ihre Kollegen aus der Old Economy. Bei Führungskräften ist der Gehaltsunterschied von 54.300 Euro in den jungen Unternehmen im Vergleich zu 95.800 Euro in den etablierten Unternehmen weitaus gravierender.

Dies sind zentrale Ergebnisse der Startup-Studie 2018 von Gehalt.de und Gründerszene Karriere. Das Gehaltportal für den deutschsprachigen Raum hat in Kooperation mit dem Onlinemagazin für die Start-up-Szene 1.600 Mitarbeiter aus Start-ups nach ihrem Einkommen befragt und die Antworten mit 21.414 Daten aus der klassischen Industrie verglichen.

Als mögliche Begründung für die starken Unterschiede führt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de das höhere Kapital der klassischen Unternehmen an, das sich entsprechend positiv auf die Gehälter der Beschäftigten auswirke.

Auch bei Prämien und Urlaubstagen haben Start-ups laut Studie das Nachsehen: 63 % der Führungskräfte beziehen in der Old Economy Prämien in Höhe von fast 12.000 Euro pro Jahr. In Start-ups erhalten im Gegensatz dazu nur 19 % der Personalverantwortlichen eine Prämie von 10.800 Euro pro Jahr.

Was die vertragliche Arbeitszeit betrifft, beträgt diese bei beiden Gruppen je 39 h pro Woche. Die tatsächliche Arbeitszeit liegt in Start-ups mit 42 zu 40 h jedoch über der von klassischen Unternehmen. Mit 27 zu 29 Urlaubstagen liegt die Erholung in Start-ups zudem leicht unter ihrer Vergleichsgruppe.

Fotolia_99119858_Subscription_XXL_70B02F1E-3890-4977-B2B3-12A43D5753A9.jpg Fotolia_99119858_Subscription_XXL.jpg {BD10E288-9943-4292-9F8B-7CE618725528} IA 20180625 2018-06-22T07:00:00 201817 11 11 Studie IKT-Branche am stärksten digitalisiert Der neue „Monitoring-Report Wirtschaft Digital“ von Kantar gibt an, wie weit die Unternehmen aktuell digitalisiert sind und wie sie sich in den nächsten fünf Jahren entwickeln werden.

Laut der Studie besitzt die Informations- und Kommunikationstechnologiebranche (IKT) derzeit den höchsten Digitalisierungsgrad. Unternehmen dieser Branche erreichen 2018 74 Punkte von maximal 100 Punkten des Digitalisierungsindex, was 20 Punkte über dem Durchschnitt liegt. Platz 3 belegt der Finanz- und Versicherungssektor, der bis 2023 mit einem Digitalisierungsschub rechnet. Damit würde diese Branche auf Platz 2 vorrücken und die Dienstleister überholen.

Der Digitalisierungsgrad des Handels entspricht mit aktuell 54 Punkten exakt dem Durchschnitt aller Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Die Branche ist zurückhaltend gegenüber weiteren Digitalisierungsvorhaben und erwartet in den nächsten fünf Jahren keine signifikanten Fortschritte. Die Maschinenbauer prognostizieren im gleichen Zeitraum ein moderates Digitalisierungstempo (plus zwei auf 50 Punkte), womit sie die am stärksten digitalisierte Industriebranche bleiben. Der Fahrzeugbau hat mit nur 40 Punkten vergleichsweise noch Nachholbedarf.

Weiter finden 69 % der Unternehmen, dass sich die Kundenkommunikation durch digitale Kanäle verbessert habe. Sie ist zudem der meistgenannte Erfolgsfaktor der Digitalisierung – neben dem Aufbau von Wissen und der Qualitätsverbesserung von Produkten oder Angeboten.

Als größtes Digitalisierungshemmnis nennen 43 % die mangelnde Breitbandversorgung, 40 % schreckt der Zeitaufwand zurück, 36 % hemmt das fehlende Wissen der Mitarbeiter.

Fotolia_207234795_Subscription_XXL_287D8DF3-697B-4966-8C7D-CA0ACA5D5C3E.jpg Machine_learning_technology_diagram_with_artificial_intelligence_(AI),neural_network,automation,data_mining_in_VR_screen.Website_designer_working_digital_tablet_dock_keyboard_and_computer_laptop_with_smart_phone. {17736006-9E35-44D9-B54B-A92E395BEB67} IA 20180625 2018-06-25T07:00:00 201817 15 15 Maschinenbau Türkischer Export wächst Der türkische Maschinenbausektor blickt auf eine positive Bilanz in den ersten fünf Monaten von 2018 zurück. Die Exportrate ist angestiegen und die Branche geht positiv in die Zukunft.

Die Türkei hat im Mai 2018 erneut eine Steigerung der Exportzahlen erreicht. Daran hat der türkische Maschinenbau mit konstanten Wachstumsraten großen Anteil. Von Januar bis Mai 2018 hat der türkische Maschinenbausektor seine Exporteinnahmen auf 7 Mrd. Dollar erhöht, was einer Wachstumsrate von 24 % entspricht.

In diesem Zeitraum wurden Produkte von über 1 Mrd. Dollar nach Deutschland exportiert; die Export-Wachstumsrate nach Russland stieg um 58 % an. Der Anteil der Maschinenbaubranche am türkischen Gesamtexport beträgt damit 10,3 %. Insbesondere bei der Ausfuhr von Maschinen in hochentwickelte Länder wie die USA, Deutschland, England und Italien lagen die Wachstumsraten bei 20 bis 30 %.

Diese Entwicklung zeigt, dass sich der Maschinenbausektor stärker im Mittel- sowie auch Hochtechnologiebereich entwickelt. Bei der Betrachtung der Preisentwicklung fällt volumenmäßig ein Plus von 24 % sowie wertmäßig um 10 % auf. Der Stückpreis pro Kilo ist um 10 % auf 6,4 Dollar gestiegen.

Insgesamt sieht sich der Maschinenbau weiterhin vor einer positiven Entwicklung. Kutlu Karaveliogˇ lu, Präsident des Verbandes der türkischen Maschinenexporteure MAIB, zieht ein positives Fazit: „Bis zum Ende des Jahres 2018 rechnen wir mit Exporteinnahmen in Höhe von 18 Mrd. Dollar.“

Fotolia_195954286_Subscription_XXL_C47291A2-10EA-4DB2-AE6C-5609C61263B7.jpg Energy_and_Power_icons._Sustainable_energy_generation_and_heavy_industry._Turkey_coutry_name_that_build_in_gear._National_flag_elements {3A29ED1F-C91B-415F-8C8A-1CADFBC6C625} IA 20180625 2018-07-04T09:00:00 201817 18 18 Finanzsektor Industriebank legt Zahlen offen

Die IKB Deutsche Industriebank aus Düsseldorf verbessert ihr operatives Ergebnis im Geschäftsjahr 2017/18 von 63 Mio. auf 90 Mio. Euro. Das Institut, welches mittelständische Unternehmen mit Krediten sowie Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen versorgt, konnte seine Passivseite nachhaltig bereinigen. Diese Restrukturierung hatte wiederum einen Konzernverlust von 215 Mio. Euro zur Folge. Die Kernkapitalquote stieg dabei leicht und das Neugeschäft wurde ausgeweitet.

{7C0B6466-3B09-46DA-9F26-03E511090383} IA 20180625 2018-07-05T09:00:00 201817 60 60 Präzisionswerkzeuge Fräsen in schwierigen Materialien

Neu im Nachreiner-Programm sind VHM-HPC-Superstar-Fräser in kurzer, langer, abgesetzter und scharfkantiger Ausführung jeweils von 3 bis 25 mm. Insbesondere die speziellen HPC-Geometrien sollen aufgrund ihrer ungleichen Steigung und Zahnteilung auch bei ambitionierten Schnittdaten für hohe Qualität sorgen. Zum Wirbel- oder Taumelfräsen von schwierigen Materialien schickt Nachreiner Superstar-Fräser mit 5 Zähnen für weichere und mit 6 Zähnen für härtere Materialien in 3×D, 4×D und 5×D ins Rennen. Für einen hohen Bedarf an Flexibilität stellt man einen Bohrfräser zur Verfügung. Dieser lässt sich in verschiedenen Werkstoffen etwa zum Bohren, Nuten, Schlichten und Schruppen einsetzen. Dank der besonderen Geometrie lassen sich Eintauchwinkel bis 45o realisieren. Zur Bearbeitung bis 68 HRC hat der Anbieter neue VHM-Schaft-, Radius-, Kugel-, Kopier- und Gesenkfräser – von Mikro bis 20 mm – in kurzen, langen und überlangen Typen im Programm. Neu im NE-Metall-Bereich sind Aluminium-Superstar-Fräser mit Eckenradius, mit Innenkühlung sowie Fräser-Typen für weiche Alu-Knetlegierungen in langer Ausführung, abgesetzt mit Eckenradius sowie mit Schutzfase und Innenkühlung.

Im Werk der BMW Group in Dingolfing ist ein Roboter von Kuka in einer Umgebung unterwegs, wo andere Industrieroboter in die Knie gehen würden. Das Modell „KR 120 R2100 nano F exklusiv“ steht in einer Waschzelle und ist dabei Reinigungsmedien mit chemischen Zusätzen, hohen Temperaturen und extremen Reinigungsdrücken ausgesetzt. Der Waschprofi ist speziell für die Bedingungen in Reinigungsanlagen ausgelegt. Reinigungsmedien, hohe Luftfeuchtigkeit und chemische Zusätze können ihm nichts anhaben. Gereinigt werden Bauteile, die in der Dachkarosserie in verschiedenen Fahrzeug-Modellen verbaut werden. Dabei werden in der Waschzelle die Werkstücke von Umformmedien und Schmutzpartikeln befreit, die beim Produktionsprozess auftreten können. Zunächst nimmt der Roboter das Bauteil vom Einlauf mit einem speziellen Mehrfachgreifer auf. Im ersten Schritt wird der Hohlraum des Bauteils gereinigt. Danach bewegt der Roboter das Bauteil zu den Reinigungsdüsen, wo die Außenreinigung erfolgt. Am Ende wird der Innenraum des Bauteils durch eine VE-Spüle neutralisiert. Bild: Kuka

FBFDBFE2-DBEE-4C8B-8D2F-BAA91FFA0F52 FBFDBFE2-DBEE-4C8B-8D2F-BAA91FFA0F52.jpg Augenblicke der Technik 4_FBFDBFE2-DBEE-4C8B-8D2F-BAA91FFA0F52.jpg 4.jpg {9F3FA588-7E65-411D-B78D-D2260417EC4F} IA 20180625 2018-06-20T15:59:37 201817 64 64 Firmenkatalog: WNT Deutschland Präzisionswerkzeuge

Mit über 400 Seiten beinhaltet der Ergänzungskatalog 2018 alle Produktupgrades und -updates der letzten 2 Jahre. Er umfasst neue Produkte aus fast allen Segmenten – von HSS-, VHM-Bohrern und Wendeschneidplattenbohrer über Drehwerkzeuge bis hin zu VHM-Fräsern und Wendeplattenfräswerkzeugen. Wie bei den Produkten im Hauptkatalog 2016 sind auch diese Artikel zu 99% ab Lager verfügbar. Der Katalog ist als Printversion erhältlich und kann über das Kundenservice Center des Anbieters angefordert werden.

WNT Deutschland GmbH, Kempten

www.wnt.com

Präzisionswerkzeuge Fischri01_9BA4D7F1-ABE9-4C71-AEB3-18E75ADCB5FD.jpg Fischri01.jpg {21B2C940-62F8-463A-A1F0-CCF27637359D} IA 20180625 2018-06-28T09:00:00 201817 64 64 Firmenkatalog: Ganter Normelemente

Otto Ganter GmbH & Co. KG, Furtwangen

www.ganter-griff.de

Zerspanung: Individuell ausgestattete Maschine eliminiert Nebenzeiten Bei MTU Maintenance bearbeitet ein Fräs-Dreh-Zentrum von DMG Mori teure Triebwerkskomponenten. Prozesssicherheit ist dabei oberstes Gebot.

Damit Flugzeugtriebwerke bis zu 30 Jahre lang zuverlässig ihren Dienst verrichten, sind regelmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nötig. „Zum einen verschleißen die stark beanspruchten Komponenten je nach Klimaverhältnissen, zum anderen regeln strenge Sicherheitsbestimmungen die Instandhaltungsintervalle“, erklärt Andreas Kappe, Leiter Industrial Services bei MTU Maintenance in Hannover.

Ein unerlässliches Instrument für die Instandhaltungsexperten sind Daten, die ein Triebwerk für spätere Auswertungen aufzeichnet oder bei Bedarf über den Bordcomputer in Echtzeit an eine Bodenstation sendet. Während eines Fluges produziert ein Flugzeugtriebwerk durchschnittlich ein Terabyte Daten. Laut Kappe eine wichtige Informationsquelle: „So können wir die Instandhaltung tatsächlichen Anforderungen anpassen.“

Die Arbeit an den Triebwerken beginnt mit einem Incoming-Test, der aktuelle Leistungswerte ausgibt. Im Anschluss folgen die Demontage, Reinigung und Inspektion der Komponenten, gefolgt von der Reparatur und der abschließenden Remontage sowie einem finalen Ausgangstest. Zwei bis vier Monate benötigen die MTU-Spezialisten für den gesamten Prozess, der ständig optimiert wird, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

2011 nahm MTU Maintenance deshalb seine Bearbeitungsprozesse unter die Lupe. Dabei zeigte sich: Flexibilität und Auslastung des Maschinenparks genügten künftigen Ansprüchen nicht mehr. „Zudem haben wir qualitativ zahlreiche Möglichkeiten der Standardisierung ermittelt“, erinnert sich Marcus Spatz von der Arbeitsvorbereitung. Daraus entstand die Aufgabe eine Bearbeitungslösung zu finden, die alle Anforderungen an Produktivität und Qualität erfüllt. „Da es für unseren Bedarf keine Standardmaschine gibt, haben wir in DMG Mori einen Partner gefunden, der das komplexe Projekt mit uns zusammen erarbeitet hat.“

Das Ergebnis ist eine DMC 210 FD duoBlock mit kundenspezifischer Sonderausstattung, die höchste Flexibilität für die vielfältigen Bearbeitungsaufgaben gewährleistet. „Das hauptzeitparallele Rüsten mit insgesamt sechs Paletten eliminiert einen Großteil der Nebenzeiten, die uns früher limitiert haben“, vergleicht Stefanie Kreftsiek von der Arbeitsvorbereitung die Arbeit an dem Fräs-Dreh-Zentrum mit den alten Abläufen. Gleiches gelte für die Komplettbearbeitung: „Zuvor waren für manche Reparaturen bis zu fünf Maschinen und zeitraubende Umspannvorgänge notwendig.“ Außerdem sei die Bearbeitung in einer Aufspannung schon ein deutlicher Qualitätsgewinn. Das Werkzeugmagazin mit 300 Plätzen sichert die nötige Flexibilität.

Die Produktivität der DMC 210 FD ist so hoch, dass MTU Maintenance die Maschine auch mit vergleichsweise kleinen Komponenten von unter 1.000 mm Durchmesser bestückt. Die maximalen Verfahrwege von 2.100 mm in den Achsen X und Y sowie die Werkstückhöhe von 1.250 mm waren allerdings ein wichtiges Kriterium, wie Andreas Kappe betont: „Wir setzen hier ausschließlich mittlere und große Flugzeugtriebwerke instand, mit denen wir den Arbeitsraum ausfüllen können.“ Deshalb sei auch ein Sonderpalettenwechsel-Zyklus zum Rüsten übergroßer Werkstücke integriert.

Allgegenwärtig ist bei den Triebwerksspezialisten das Bewusstsein für die hochwertigen und teuren Werkstücke aus Titan-, Stahl- und Nickelbasislegierungen. Bis zu 2 Mio. Euro kann der Wert einer Baugruppe betragen, die hier repariert wird. Die unabdingbare Prozesssicherheit erreiche man durch eine möglichst hohe Standardisierung der Bearbeitung. Marcus Spatz verweist auf die In-Prozess-Messung: „Das einzige Restrisiko besteht darin, dass ein Mitarbeiter das falsche Programm startet, aber auch das prüft die Maschine rechtzeitig durch Vermessen des Bauteils.“

Zusätzliche Sicherheit bietet die DMG Mori Virtual Machine, mit der MTU Maintenance in Hannover seit einiger Zeit arbeitet. Die virtuelle Maschine integriert Maschinengeometrie, -kinematik und -dynamik sowie alle Funktionalitäten der NC-Steuerung und PLC. Erfolgreich getestete Programme laufen dann auf der realen Maschine prozesssicher. Dort schützt zudem die Machine Protection Control die teuren Bauteile sowie die Maschine vor einer Kollision. Die Arbeit mit der virtuellen Maschine reduziert aber nicht nur Einricht- und Rüstzeiten. Weil die genauen Durchlaufzeiten bekannt sind, erleichtert sie auch die Planung der Aufträge.

Anders als bei der Herstellung von Triebwerkskomponenten ist das Zerspanvolumen in der Reparatur gering. Vielmehr geht es darum, das Bauteil wieder in den Originalzustand zu versetzen. Dafür wird auf die beschädigte oder verschlissene Stelle ein Metallplasma aufgetragen, das die DMC 210 FD auf das ursprüngliche Maß fräst oder dreht. Die Genauigkeit liegt dabei bei 0,01 bis 0,02 mm. Diese Präzision ist auch Folge der Kühlmittelanlage mit stufenlos regelbarem Druck bis 80 bar und Kühlmitteltemperierung.

Umfangreiche Messvorgänge sind bei diesen Anforderungen selbstverständlich. Die Maschine prüft etwa vor dem Bearbeiten, ob das Bauteil korrekt ausgerichtet wurde. Weitere Messungen folgen im Prozess. Intelligente NC-Programme nutzen die Daten in Echtzeit. Die Maschine misst zum Beispiel den Durchmesser des Bauteils und dreht nur dort, wo zu viel Material vorhanden ist. Zudem erleichtern Technologiezyklen die Programmierung. Und auch das Bearbeitungsspektrum lässt sich erweitern, etwa durch einen Schleifzyklus.

Aufgrund des Branchenwachstums blickt die MTU Maintenance positiv in die Zukunft, ist sich aber auch der Herausforderungen bewusst. „Neue Auflagen seitens der Hersteller sind jederzeit möglich.“ Andreas Kappe spricht aus Erfahrung. Erst kürzlich habe DMG Mori eine neue Filteranlage für die DMC 210 FD duoBlock installiert. (mw)

09_13013DB4-A985-49AC-855D-28D4E6ACED9E.jpg 09.jpg {6F211B88-FB48-4596-B1F2-EAEDF0A22049} IA 20180625 2018-06-20T15:21:54 201817 3 3 IT-Messe hebt nicht ab

Februar 2000: Die Luft in Hannover flirrt vor Anspannung. Es ist Cebit-Zeit und hier wird IT-Geschichte geschrieben. Die Chip-Entwickler Intel und AMD liefern sich erbitterte Rennen, wessen Prozessor zuerst die 1 GHz-Mauer durchbricht. Deutsche Firmen stellen Web-Panels vor – dem zehn Jahre später gelaunchten I-Pad sehr ähnlich. Fast 750.000 Besucher strömen in die Landeshauptstadt.

In den letzten Jahren ist von der Hype-Stimmung nicht mehr viel zu spüren: Knapp 3.000 Aussteller zeigen ihre Produkte – nicht mal die Hälfte im Vergleich zu den Nuller Jahren. Weltneuheiten sucht man heute vergeblich in den Gängen, durch die Besucher vereinzelt schlendern. Letzte Woche öffnete die Messe erneut ihre Tore – in neuem Gewand: Hipper, frischer, bunter war sie. Als Business-Festival für die Digitalisierung will sie vor allem junge Leute auf das Gelände locken. Das klappt auch. Künstliche Intelligenz in Robotern trifft auf einen Rummelplatz inklusive Riesenrad. Jan Delay rappt die Besucher in die Nacht. Ein neues Konzept der schon totgesagten IT-Messe war überfällig. Aber wo soll es hin? Noch eine Internetmesse braucht Deutschland nicht, ebenso wenig einen Abklatsch des SXSW-Events in Texas. Denn die Zahlen der neuen Cebit sind verhalten: 120.000 Besucher trafen auf 2.817 Aussteller.

An alte Erfolge kann das Event nicht mehr anknüpfen. Darum startet die Messe mit der Cebit 1.0 in eine neue Zeitrechnung, betonte Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe, auf der Abschlusskonferenz. Einen Erfolg feiert er: Eine halbe Million Menschen hat die Cebit täglich auf sozialen Medien erreicht – und rutscht damit zeitweilig auf Twitter-Platz 1. Aber die Medienaufmerksamkeit um ein buntes Riesenrad reicht noch nicht für ein IT-Schaufenster, das Deutschland nötig hätte, um zu zeigen, was es zu bieten hat.

Nora_Nuissl_FF4B4B61-9507-4B50-A06B-F3E6B9A05DC5.jpg Nora_Nuissl.jpg {3CD7DD5D-53DE-48FF-BC46-3CB991BDB21E} IA 20180625 2018-06-21T08:00:00 201817 19 19 EOS Ein CDO für EOS

Die EOS GmbH Electro Optical Systems, Krailing, Technologieanbieter für den industriellen 3D-Druck von Metallen und Polymeren, ernennt Güngör Kara zum Chief Digital Officer (CDO). Als Experte in den Bereichen industrieller 3D-Druck und Innovation leitet er künftig den Geschäftsbereich Digitalisierung und die EOS-Beratungseinheit Additive Minds – ein Team aus erfahrenen Ingenieuren, Beratern und Digitalisierungsexperten.

Ein CDO für EOS

Die EOS GmbH Electro Optical Systems, Krailing, Technologieanbieter für den industriellen 3D-Druck von Metallen und Polymeren, ernennt Güngör Kara zum Chief Digital Officer (CDO). Als Experte in den Bereichen industrieller 3D-Druck und Innovation leitet er künftig den Geschäftsbereich Digitalisierung und die EOS-Beratungseinheit Additive Minds – ein Team aus erfahrenen Ingenieuren, Beratern und Digitalisierungsexperten.

Mag. Johann Auer

Slim Management GmbH in Salzburg/

Österreich

Industrieunternehmen in Deutschland punkten mit hohen Qualitätsmaßstäben, Innovationen sind aber, gerade in kleineren Betrieben, rückläufig. Auch beim Einsatz zukunftsweisender, hybrider Geschäftsmodelle gibt es noch großen Nachholbedarf. Bei einem hybriden Geschäftsmodell wird das eigentliche Angebot durch passende, oft digital unterstützte Dienstleistungen ergänzt.

Vor allem KMU lassen hier viel Potenzial ungenutzt. Und das, obwohl die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit gezeigt haben, dass beispielsweise Service- oder Wartungsvereinbarungen aussichtsreiche Ansätze sind – und die für diese Themen nötigen Kompetenzen sind zu einem großen Teil gerade in produzierenden KMU bereits vorhanden.

Schlechtere Entwicklung ohne passende Geschäftsmodelle

Natürlich verabschiedet man sich ungern von bewährten und funktionierenden Geschäftsideen. „Das muss man aber auch nicht“, erklärt Siegfried Lettmann. Der mehrfach ausgezeichnete Interim Manager entwickelt gemeinsam mit seinen Kundenunternehmen innovative Geschäftsmodelle und unterstützt im Anschluss auch bei deren Umsetzung in die Praxis. „Neue Geschäftsmodelle müssen die früheren nicht zwangsweise ablösen. Gerade in Zeiten der Digitalisierung bieten sich der produzierenden Industrie viele Möglichkeiten, Bestehendes nicht zu ersetzen, sondern eher weiter auszubauen.“ Es war auch selten einfacher, hybride Geschäftsmodelle zu schaffen. Diese bieten viele Vorteile, und die Umsetzung beschneidet nicht unbedingt das, was bisher gewinnbringend war.

Industrieunternehmen mit hybriden Geschäftsmodellen weisen durch die Bank signifikant bessere Zahlen in Bereichen wie F+E, Innovation oder Internationalisierung auf, wie der Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) feststellte. Ein Grund dafür könnte sein, dass hybride Geschäftsmodelle sich durch eine größere Kundennähe auszeichnen, was wiederum anschlussfähige Innovationen anstößt.

Tradition: Erfolg und Trägheit

Deutsche Unternehmen sind sehr erfolgreich, das soll aber nicht bedingen, aussichtsreiche Chancen ungenutzt zu lassen. Hybride Geschäftsmodelle gehören zweifellos zu diesen Chancen. So ist denn auch der Anteil der Industriebetriebe mit hybriden Geschäftsmodellen in den letzten Jahren stetig gestiegen. 2013 betrug er nur 16 %, inzwischen ist es mehr als ein Viertel. Was aber auch heißt, dass die meisten produzierenden Betriebe nicht an Bord sind. Dabei verbessert ein hybrides Geschäftsmodell die heute so wichtige Kundenorientierung enorm. Und die genaue Beobachtung und Analyse der Prozesse, die beim Kunden mit dem eigenen Angebot verbunden sind, erlaubt häufig bereits zugkräftige Rückschlüsse auf Entwicklungsmöglichkeiten.

„Eine gute Methode, um Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen, ist beispielsweise die Outcome-Driven Innovation (ODI)“, wie Siegfried Lettmann erklärt. „Damit lässt sich unter anderem feststellen, welche Anforderungen der Kunde wirklich an das Produkt hat, wie wichtig sie ihm sind und wie zufrieden er mit bestehenden Leistungen ist. Setzt man solche Erhebungen konsequent um, können dabei innovative Geschäftsmodelle entstehen“, betont der Experte. Diese sollen Kunden ein maßgeschneidertes Gesamtpaket bieten. Durch die Bündelung der eigenen Produkte an ein Dienstleistungsangebot entstehen auch Differenzierungsmerkmale, die man gezielt vermarkten kann.

Methoden für die Erfolgsplanung

Lettmann hebt auch das „Value Proposition Canvas“ hervor. Aussichtsreiche, mit ODI erstellte Wertangebote können darin übersichtlich dargestellt werden. Gerade im Hinblick auf hybride Geschäftsmodelle bietet sich daneben der Einsatz des frei zugänglichen „Business Model Canvas“ (BMC) an. Sein Einsatz funktioniert am besten, wenn ein bereits bestehendes Geschäftsmodell als Ausgangsbasis vorhanden ist. Die Inhalte des „Value Proposition Canvas“ samt der Wertangebote aus ODI können in das BMC eingetragen werden.

Die wirklichen Trends ableiten

Denkt man an neue Geschäftsmodelle, geht es immer auch besonders um künftige Entwicklungen. Was wird den Kunden morgen wichtig sein, wie holt man sie am besten ab? Ein Knackpunkt hierbei ist, dass man nicht auf kurzlebige Modeerscheinungen hereinfällt. Das „Context-Canvas“ hilft dabei, wirkliche Trends abzuleiten. Diese können technischer, rechtlicher oder wirtschaftlicher Natur sein, aber auch etwaige Änderungen im Wettbewerb oder bei den Kunden abbilden. Hier versuche man zu filtern, welche dieser Trends einen Einfluss auf das eigene Geschäft haben werden, wie Siegfried Lettmann weiter erörtert.

Im Folgenden geht man bei den verschiedenen Veränderungen versuchsweise davon aus, dass sie eintreffen, und erarbeitet von diesem Ausgangspunkt aus Geschäftsmodelle, die die jeweilige Entwicklung berücksichtigen. So gelangt man zu einem (vorerst mentalen) neuen Geschäftsmodell. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich – wie auch beim primären Geschäftsmodell –, dass es auf gewissen Hypothesen fußt. Etwa, dass der Kunde dieses oder jenes Angebot überhaupt wünscht und das Unternehmen den nötigen Anforderungen nachkommen kann. „Jede These wird am Markt getestet und gegebenenfalls bestätigt“, betont Lettmann. „Alle Thesen, die sich als nicht realistisch herausstellen, werden verworfen und das Geschäftsmodell so lange angepasst, bis es nur noch auf bestätigten Hypothesen aufbaut. Erst dann wird das Geschäftsmodell im Unternehmen eingesetzt.“

Visualisierte Informationen und Ideen

Am Ende steht ein innovatives Geschäftsmodell, das die eigenen Kunden, eine künftige Entwicklung und die eigene Reaktion darauf berücksichtigt. Der Einsatz der genannten Hilfsmittel unterstützt dabei, Informationen und Ideen zu visualisieren – Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit sind bei diesen Überlegungen wichtige Faktoren, ohne die sehr schnell der Überblick verloren gehen kann.

In der produzierenden Industrie sind neue, das Produkt begleitende Dienstleistungen oft zugkräftige Ansätze. Studien haben etwa gezeigt, dass den Kunden von Werkzeugbauern begleitende Services wichtiger sind als der Preis. Eine Rolle spielt hier auch, dass Dienstleistungen gemeinhin mehr Rendite abwerfen als die reine Produktion. Mit einem strategisch ausgefeilten hybriden Geschäftsmodell schafft man eine Situation, in der beide Seiten gewinnen. Das Bündnis „Zukunft der Industrie“ zählt hybride Wertschöpfung zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren des Wirtschaftsstandortes.

Lettmann_Siegfried_5FA88E97-7F06-4B67-ABC2-28E4B787B021.jpg Lettmann_Siegfried.jpg {840840DE-23EA-4836-8128-8A95A36E0756} IA 20180625 2018-06-27T08:00:00 201817 50 51 Präzisionswerkzeuge Iscar-Geschäftsführer Hans-Jürgen Büchner über die Logiq-Kampagne und weitere Neuheiten Präzisionswerkzeuge haben maßgeblichen Einfluss auf die Effizienz von Zerspanprozessen. Wie Iscar mit den neuen Logiq-Produkten einen Produktivitätssprung ermöglichen will und welche weiteren Neuheiten das Unternehmen zu bieten hat, sagt Geschäftsführer Hans-Jürgen Büchner. ❧ Präzisionswerkzeuge: Iscar-Chef Büchner über die Logiq-Kampagne Wie Iscar mit den neuen Logiq-Produkten einen Produktivitätssprung ermöglichen will und was es sonst Neues gibt, sagt Geschäftsführer Hans-Jürgen Büchner. Präzisionswerkzeuge Mona Willrett

Mona Willrett

Herr Büchner, Iscar hat im März seine Logiq-Kampagne vorgestellt. Was sind die zentralen Merkmale dieser Produktlinie?

Wir bringen alle fünf Jahre eine neue Kampagne an den Start. Die Einführung markiert jeweils einen größeren Entwicklungssprung. In der Zeit dazwischen optimieren wir die Werkzeuge der Linie stetig. Logiq zielt darauf ab, neue Prozesse zu etablieren, um die Produktivität, die Standzeit und die Prozesssicherheit zu pushen. Wir wollen und müssen schneller und besser sein als andere. Mit Logiq haben wir deshalb Werkzeuge auf den Markt gebracht, die es so bislang nicht gab. Ein Beispiel sind innovative Lösungen für kleinere Bauteile. Zu unseren Zielbranchen gehören hier die Medizintechnik, die Uhrenindustrie, aber auch die Automobilbranche. Der Trend zur Miniaturisierung setzt sich in vielen Bereichen fort.

Mehr Produktivität und Standzeit bei neuen Werkzeugen – das klingt vertraut…

Stimmt. Darum geht´s seit Jahrzehnten. Aber welchen Fortschritt wir im Lauf der Zeit erzielt haben, macht ein Beispiel deutlich: 100-Millimeter-Vollmaterial eines Standardstahls abzustechen dauerte 1960 rund vier Minuten. Heute geht das in 7,5 Sekunden! Solche Fortschritte erzielt man nicht mit kleinen Entwicklungsschritten. Nur wenn man Prozesse neu denkt, kann man solche Potenziale erschließen.

Wie reagieren die Kunden auf die neuen Werkzeuge und Fertigungslösungen?

Sehr gut. Das Feedback ist durchweg positiv. Die Kunden wissen, dass sie – um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben – markante Fortschritte erzielen müssen. Deshalb ist die Bereitschaft erfreulich hoch, neue Lösungen zu testen. Selbst dann, wenn das mit Aufwand verbunden ist. Bei allen, die noch zurückhaltend sind, müssen wir jetzt Überzeugungsarbeit leisten. Gerade jetzt haben wir wieder Kunden im Haus, denen wir die neuen Werkzeuge live vorführen. Immer wenn ich dabei in erstaunte, fast schon ungläubige Gesichter schaue, dann weiß ich: Unsere Entwickler haben einiges richtig gemacht. Eine Vorführung sagt eben mehr als 1000 Worte. In den kommenden Monaten werden wir zudem sechs regionale Road Shows veranstalten, um die Neuheiten weiteren Anwendern zu demonstrieren.

Können Sie Beispiele für eine neue Prozessführung nennen?

Ein Beispiel sind Hochvorschuboperationen. Weil die Halbzeugfertigung präziser wird, reichen oft kleinere Aufmaße. Damit stellt sich die Frage, wie das Werkstück schneller zu fertigen ist. Es gibt Fälle, da sorgen die neuen Fräswerkzeuge bei klassischer Prozessführung für ordentliche Verbesserungen. Überträgt man aber die Bearbeitung auf ein Drehzentrum, einen Multispindler oder Langdreher, ergeben sich neue Möglichkeiten und deutlich größere Potenziale.

Was ist Ihr persönliches Logiq-Highlight?

Da gibt es mehrere. Eines ist sicher die Erweiterung unserer Sumocham-Wechselkopfbohrer nach unten. Durchmesser zwischen vier und sechs Millimeter waren bisher eine Domäne von Vollhartmetall-Werkzeugen. Hier ein Wechselkopfsystem anbieten zu können, ist fast schon eine Revolution. Wir treten gerade den Beweis an, dass Wechselköpfe auch bei kleinen Werkzeugen große wirtschaftliche Vorteile bieten. Wir kommen ursprünglich von der Wendeschneidplatte. Früher galt, bei Werkzeugen mit acht bis zehn Millimeter Durchmesser sind Wendeplatten-Lösungen nicht machbar. Mit den Logiq-Produkten zeigen wir: Es geht doch!

Wo liegen die Vorteile kleiner Wechselköpfe und Wendeschneidplatten?

Im Prinzip da, wo sie bei größeren Werkzeugen auch liegen. Ein Vollhartmetall-Tool an seinem Standzeitende muss demontiert, zum Nachschärfen und Beschichten geschickt und anschließend wieder in die Werkzeugaufnahme eingespannt und vermessen werden. Der Wechselkopf lässt sich im Voreinstellraum – und selbst in der Maschine – einfach tauschen. Danach ist das Werkzeug sofort wieder einsatzbereit. Das spart Lagerhaltungs- und Logistikkosten. Und weil weniger Werkzeuge auf Achse sind, werden auch weniger benötigt. Hinzu kommt, dass nachgeschärfte Werkzeuge nie die Standzeit eines neuen erreichen. Weil sich die Prozessparameter aber an der ungünstigsten Situation orientieren, werden Leistung und Standzeit verschenkt. Zudem geht der Verbrauch des teuren Hartmetalls deutlich zurück. Das spart – besonders in der Massenproduktion – Kosten und Rohstoffe.

Sind kleine Wechselköpfe nicht unhandlich?

Nein. Wo das nötig ist, bieten wir einfache Hilfsmittel, mit denen der Wechsel schnell und vor allem zuverlässig erledigt ist. Platten und Wechselköpfe müssen übrigens nicht ausgerichtet werden.

Werden künftig die Werkzeuge selbst ‚intelligent‘ oder nur der Prozess rund ums Tool?

Auch die Werkzeuge müssen ‚intelligent‘ werden, um sich in einer vernetzten Produktion optimal ausnutzen zu lassen. Aber natürlich geht es hier nicht nur um die Werkzeuge an sich, sondern um die gesamten Abläufe im Unternehmen. Eine Smart Factory ohne intelligentes Umfeld bringt nichts.

Wie kann Iscar seine Kunden auf dem Weg zur vernetzten Fertigung unterstützen?

Wir unterteilen Industrie 4.0 in drei Segmente: das Vernetzen von Anlagen und Fertigungsstätten, das Sammeln von Daten sowie das Auswerten dieser Informationen. Die Kunst wird sein, schnell den maximalen Nutzen aus diesen Daten zu ziehen. Die digitale Vernetzung in der Fertigung lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Diese Entwicklung wird evolutionär verlaufen. Unsere Philosophie ist, unsere Kunden bereits bei den einzelnen Schritten dorthin zu unterstützen. Ein Beispiel: Wir haben unsere Technologie-Datenbank ITA geöffnet. Der Kunde kann über ein Menü den Anwendungsfall definieren und erhält einen Vorschlag für das ideale Werkzeug. Andererseits lässt sich vieles, woran heute gearbeitet wird, in der Praxis noch nicht nutzen. Doch wer clever ist, stellt bereits heute die Weichen, um später bereit zu sein.

Was wird künftig den Fortschritt im Werkzeugbereich treiben – die digitale Vernetzung oder klassische Zerspanungstechnik?

Wir werden weiterhin an Schneidstoffen, Geometrien und Beschichtungen arbeiten. Wo sich in der Vergangenheit alles auf diese drei Parameter konzentrierte, kommt künftig die Vernetzung als viertes Thema hinzu. Was wir aber nie aus den Augen verlieren sollten: Wir müssen unseren Kunden einen Mehrwert schaffen und dürfen uns nicht in technischen Spielereien verlieren.

Wie sind die ersten Monate des Jahres für Iscar verlaufen?

Das Geschäft läuft gut. Wir haben Wachstumsraten im zweistelligen Bereich. Auch die Umsätze mit den Logiq-Produkten lassen sich sehr gut an. Das liegt sicher auch daran, dass wir die neuen Werkzeuge seit dem Tag der Präsentation ab Lager liefern können. Das war bei früheren Kampagnen nicht immer der Fall.

Welche Auswirkungen haben die aktuellen Entwicklungen in Israel und der Region?

Die Situation ist für die Region insgesamt alles andere als gut. Für Iscar und unser Geschäft hat das keinen Einfluss. Mitarbeiter, die gerade aus Tefen zurückgekehrt sind, haben keine Veränderungen bemerkt. Alles läuft wir gewohnt. Aber selbst, wenn wir an ein ‚Worst-Case-Szenario‘ denken, muss sich niemand Sorgen um unsere Lieferfähigkeit machen. Wir produzieren an 25 Standorten in 16 Ländern.

DSC_9962_5EADE7C8-F321-4668-B08B-75136C426A77.jpg DSC_9962.jpg {B3AD8B98-DE30-4D85-A9EE-DC42F5BEEA12} IA 20180625 2018-06-22T09:00:00 201817 19 19 Krauss Maffei Digitale Services im Fokus

Die Münchner Krauss Maffei Group erweitert ihr klassisches Produktportfolio um digitale Dienstleistungen und Angebote. Die Leitung der neu gegründeten Geschäftseinheit Digital Service Solutions übernimmt Nadine Despineux, derzeit Vice President Sales IMM (Spritzgießtechnik). In ihrer neuen Funktion als Geschäftsführerin der Krauss Maffei Technologies GmbH rückt sie zugleich in das Executive Committee auf.

Digitale Services im Fokus

Die Münchner Krauss Maffei Group erweitert ihr klassisches Produktportfolio um digitale Dienstleistungen und Angebote. Die Leitung der neu gegründeten Geschäftseinheit Digital Service Solutions übernimmt Nadine Despineux, derzeit Vice President Sales IMM (Spritzgießtechnik). In ihrer neuen Funktion als Geschäftsführerin der Krauss Maffei Technologies GmbH rückt sie zugleich in das Executive Committee auf.

Klaus Vollrath

Fachjournalist in Aarwangen/Schweiz

Wer wie die Metalyss AG eine außergewöhnlich breite Palette an Werkstoffen und Herstelltechnologien unter einem Dach vereint, könne dies zum Nutzen der Kunden einsetzen, sagt Fabrizio Passani, zuständig für Marketing und Sales des Zulieferers, der hochpräzise bearbeitete Guss- oder Schmiedeteile aus Aluminium, Messing oder Kupferlegierungen herstellt.

In der Gießerei des Schweizer Zulieferbetriebs aus Lyss werden zahlreiche Aluminiumlegierungen in Sand wie auch in Kokille vergossen. Im Presswerk entstehen Warmpressteile aus Aluminium, Messing oder weiteren Kupferlegierungen. „Diese Vielfalt der Verfahren und Werkstoffe ermöglicht es uns, Kunden entsprechend neutral zu beraten, was Vor- oder Nachteile der verschiedenen Werkstoff- und Herstellvarianten betrifft, und ihnen somit eine möglichst gut auf ihren spezifischen Bedarf hin optimierte Lösung anzubieten“, erläutert Passani.

Da Metalyss zudem beim Sandgießen auch noch über zwei verschiedene Formanlagen verfüge, könne man aus einer Hand eine außergewöhnliche Bandbreite an Abmessungen, Gewichten und Losgrößen anbieten, so Passani. Neben Qualität und Präzision sei die dadurch ermöglichte Flexibilität ein wesentlicher Pluspunkt. Im Sandgussbereich reichen die Stückgewichte von 200 g bis 250 kg bei maximalen Abmessungen bis 1600 x 1250 x 800 mm, beim Kokillenguss gehen die Teilegewichte von 100 g bis 10 kg. Bei Schmiedeteilen aus Aluminium erstreckt sich das Gewichtsspektrum von 5 g bis 12,5 kg und bei Messing von

10 g bis 20 kg.

Enge Zusammenarbeit bei der

Produktentwicklung

„Unsere fast wichtigste Zusatzleistung ist die Unterstützung unserer Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte“, ergänzt der Experte. Jeder Herstellprozess sowie jeder Produzent habe seine spezifischen Besonderheiten und Rahmenbedingungen, die es zu berücksichtigen gilt. Anderenfalls komme es nicht selten zu suboptimalen Ergebnissen, wobei die Nachteile sowohl technischer als auch wirtschaftlicher Natur sein können. Jedes Verfahren ermögliche spezielle Kniffe, mit deren Hilfe man zum Beispiel ohne nennenswerten Zusatzaufwand zusätzliche Funktionen integrieren könne. Deshalb sei es sehr wichtig, so Passani weiter, dass die Entwicklungsabteilungen beider Firmen so frühzeitig wie möglich in der Entwurfsphase zusammenarbeiten.

Dabei nutzen die Metalyss-Mitarbeiter neueste computergestützte Tools für die Produkt- und Prozessentwicklung. Dies umfasst auch die Herstellung von Prototypen, wofür 3D-Drucktechnologien eingesetzt werden. Anschauungs- und Funktionsmodelle aus Kunststoff werden inhouse produziert, für 3D-gedruckte Sandformen für die Herstellung großformatiger Sandgussformen wird Benninger Guss aus Uzwil einbezogen. Damit lassen sich voll funktionsfähige Prototypgussteile im Serienverfahren und aus dem Serienwerkstoff erzeugen.

Kompetenz auch bei sehr komplexen

Geometrien

Auch im Bereich der feinmechanischen Bearbeitung selbst bei sehr komplexen Geometrien könne Metalyss punkten, meint Passani. Kunden würden zunehmend einbaufertig bearbeitete Komponenten verlangen. Hierfür verfügt der Schweizer Zulieferer über einen Maschinenpark von insgesamt zwölf Werkzeugmaschinen, von denen viele mit Palettenwechslern oder automatischer Teilezuführung ausgestattet sind. Damit lassen sich beim Drehen Teile mit Durchmessern bis zu 205 mm und Längen bis zu 500 mm bearbeiten, beim Fräsen kubische Teile mit Abmessungen bis zu 1740 x 760 x 660 mm. Bei größeren Abmessungen oder Serienlosgrößen bestehen zusätzliche Kapazitäten beim Kompetenznetzwerk ‧two‧inone.ch. Besonderen Wert legt man hierbei auf höchste Präzision. So können je nach Aufgabenstellung Bearbeitungsgenauigkeiten bis in den einstelligen µm-Bereich zugesichert werden. Zu den Kunden zählen deshalb auch Unternehmen des Präzisionsmaschinenbaus, des Apparatebaus, der optischen und der Automobilindustrie.

„Auch die Bandbreite unserer sonstigen Leistungen reicht deutlich über die Herstellung roher Guss- oder Schmiedeteile hinaus“, sagt Fabricio Passani. So verfügen die Schweizer über großvolumige Wärmebehandlungseinrichtungen für Bauteile bis 1750 mm im Durchmesser und 1200 mm Länge zur Einstellung der jeweils gewünschten Gefügezustände und Eigenschaften der Aluminiumbauteile. Diese sind so leistungsfähig, dass man hierfür Aufträge anderer Firmen annimmt, die nicht über entsprechende Anlagen verfügen.

Veredelte Oberflächen von Guss- und Schmiedteilen

Zudem veredelt der Zulieferer die Oberfläche von Guss- oder Schmiedeteilen je nach Erfordernis durch Strahlen oder durch galvanische, chemische oder elektrolytische Verfahren. Alternativ ist auch eine Lackierung in jedem gewünschten Farbton durch Nass- oder Pulververfahren möglich. Dank der Partnerschaft in dem engen Kooperationsverbund mittelständischer Schweizer Unternehmen „two in one – das schweizer Fertigungsnetzwerk“ stünden hierbei auch sehr spezielle Sonderverfahren zur Verfügung.

Eine weitere Spezialität bei Metalyss ist die nachträgliche Bearbeitung von bereits beschichteten Bauteilen, was dekorative ebenso wie funktionelle Vorteile ermöglicht. Je nach Kundenwunsch werden auch einbaufertig montierte Baugruppen direkt in die Fertigung des Kunden geliefert.

„Schnelligkeit, Flexibilität und die Nähe sind unsere Stärken, von denen unsere Kunden und Partner profitieren“, betont Passani. Damit unterscheide man sich grundsätzlich von Anbietern, die auf asiatische Mikropreise bei anspruchslosen Größtserienteilen setzen. Als Mittelständler mit erfahrenen und qualifizierten Mitarbeitern könne man den Kunden dagegen wichtige Vorteile bieten, wenn es um die zuverlässige und zugleich flexible Versorgung mit maßgeschneiderten Qualitätsprodukten gehe. Das beginne mit der bereits erwähnten Entwicklungspartnerschaft, die es unter anderem ermögliche, Teile von anderen Verfahren auf Sandguss, Kokillenguss oder das Schmieden umzustellen und dabei Gewicht, Energie sowie Kosten einzusparen.

Natürlich sind laut Fabrizio Passani auch Umstellungen innerhalb der eigenen Verfahrenspalette problemlos möglich. Entscheidend sei hierbei stets der für die Kunden herauszuholende Mehrwert. Die hohe Qualifikation und Motivation der Belegschaft führe zu geringen Fehler- oder Reklamationsquoten. Die beiden Sandformanlagen würden sich so ergänzen, dass man von kleineren Teilen bis großen Brocken sowie von der Kleinserie bis zur Großserie nebeneinander produzieren könne.

Seit Jahren steuert Norbert Kleinendonk (Bild) die Bereiche Vertrieb und Marketing bei der OTC Daihen Europe GmbH, Mönchengladbach. Zum 1. April wurde er nun neben Norihito Takahashi und Naoki Urai zum gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt. Seine operativen Aufgaben behält Kleinendonk nach seinem Wechsel in die Geschäftsführung bei.

Industrie 4.0 Spritzguss

Die Herausforderungen an die Spritzguss-Branche sind so hoch wie überall in der digitalen Landschaft. Doch nirgendwo ist die Vision der Smart Factory so weit gediehen wie beim Pulverspritzguss. Neben dem Mega-Thema „Additive Fertigung in Kombination mit Spritzguss", das laut Rainer Gebhardt, verantwortlicher Projektleiter der Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing im VDMA, im Kern ebenfalls digital ist, spielen weitere Industrie 4.0-getriebene Herausforderungen eine zunehmend wichtige Rolle. Dazu zählen beispielsweise die Entwicklung von Assistenzsystemen sowie durchgängige Datenmodelle des Workflows von der Konstruktion bis hin zur Fertigung, Qualitätssicherung, Logistik und den Services. Dazu kommen regelungstechnische Tools, intelligentes Condition Monitoring und Lösungen für die Fernwartung.

Michael Grupp

Die Herausforderungen an die Spritzguss-Branche sind so hoch wie überall in der digitalen Landschaft. Doch nirgendwo ist die Vision der Smart Factory so weit gediehen wie beim Pulverspritzguss. Neben dem Mega-Thema „Additive Fertigung in Kombination mit Spritzguss“, das laut Rainer Gebhardt, verantwortlicher Projektleiter der Arbeitsgemeinschaft Additive Manufacturing im VDMA, im Kern ebenfalls digital ist, spielen weitere Industrie 4.0-getriebene Herausforderungen eine zunehmend wichtige Rolle. Dazu zählen beispielsweise die Entwicklung von Assistenzsystemen sowie durchgängige Datenmodelle des Workflows von der Konstruktion bis hin zur Fertigung, Qualitätssicherung, Logistik und den Services. Dazu kommen regelungstechnische Tools, intelligentes Condition Monitoring und Lösungen für die Fernwartung.

Für den Anwender ergeben sich daraus konkrete Vorteile: Condition Monitoring beispielsweise bringt nicht nur Vorteile für Prozessstabilität und Qualität, sondern auch für die Verfügbarkeit der Maschinen. So kann beginnender Verschleiß frühzeitig festgestellt und gezielt abgestellt werden. Die daraus resultierende Datenbasis ist Voraussetzung für eine nachhaltige Optimierung des gesamten Wartungs-Plans.

Zuerst die interne Vernetzung

Im Fokus der Digitalisierung steht indes (noch) die Vernetzung der Produktion mit einem leistungsfähigen MES, das typischerweise über eine PPS- oder ERP-Schnittstelle direkt mit dem übergeordneten Unternehmensnetzwerk verbunden ist. Denn erst wenn der gesamte Fertigungsprozess in einem durchgehenden Datenmodell abgebildet ist, können Spritzgießbetriebe alle relevanten Auftrags-, Maschinen, Einstell-, Prozess- und Qualitätsdaten erfassen, aufbereiten, analysieren und archivieren. Im nächsten Schritt schafft die digitale Vernetzung produktionstechnische Transparenz und ermöglicht eine optimale Auslastung der gesamten Produktion. Zielsetzung ist die oft beschworene Umsetzung der wirtschaftlichen Losgröße 1. Wird jetzt noch der Kunde mit seinen Vorgaben und Anforderungen in die Wertschöpfungskette eingebunden, lassen sich darüber hinaus Großserienteile individualisieren und Chargen zu 100 % zurückverfolgen. Das wird zunehmend vor allem in sicherheitsrelevanten Branchen wie der Flugzeug- und Automobilindustrie gefordert. Die Herausforderung liegt in einer flexibel automatisierten Fertigung, die auch bei häufigen Produktwechseln bzw. kleineren Stückzahlen die Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Großserienfertigung bietet.

Industrie 4.0 gibt es nicht von der Stange. Konzepte und Technologien müssen immer individuell auf den eigenen Betrieb und die eigenen Anforderungen zugeschnitten werden. Beim Aufbruch in die digitale Welt sollte anfangs nicht die komplett vernetzte „Smart Factory“ als Zielsetzung dienen. Viel wichtiger sind die eigene Sichtweise, die eigenen Stärken und Ziele – und natürlich das vorhandene Budget. Hilfestellung gibt es zum Beispiel in den Kompetenzzentren des VDMA. Die vom BMWi ins Leben gerufenen Zentren stehen namentlich KMUs mit kostenlosen Angeboten bei der Digitalisierung ihrer Prozesse zur Seite. Sie sind bundesweit verteilt und haben den Auftrag, die Chancen der digitalen Transformation zu kommunizieren und in den jeweiligen Regionen praxisnah konkrete Anschauungs- und Erprobungsmöglichkeiten anzubieten. Alternativ kann der Einstieg auch über gezielte Investitionen erfolgen. Es muss nicht immer gleich die Optimierung des gesamten MES-Systems sein, manchmal reicht als Einstieg auch die Implementierung einzelner Tools.

Arburgs Wege zu Industrie 4.0

Beispielhaft dafür stehen die sechs neuen Assistenzpakete, die Arburg, Hersteller von Spritzgießmaschinen für die Kunststoffverarbeitung, im Rahmen seiner Technologie-Tage 2018 im März dieses Jahres vorgestellt hat. Sie unterstützen den Anwender aktiv beim Starten, Einrichten, Optimieren, Produzieren, Überwachen und bei der Wartung. Zielsetzung ist eine adaptive Regelung des Produktionsprozess sowie die aktive Unterstützung des Bedieners:

„4.set-up“ ist ein Assistenzpaket für geführtes Einrichten. Der Maschinenbediener wird aktiv beim Rüsten und der Eingabe von Parametern unterstützt und hat dadurch mehr Zeit für produktive Aufgaben.

„4.start-stop“ erleichtert den Produktionsanlauf, reduziert Anfahrteile und erhöht die Produktionskapazität. Dieses Assistenzpaket ist für anspruchsvolle Anwendungen z. B. mit Mehrkomponenten- und Heißkanal-Werkzeugen ausgelegt.

„4.optimisation“ ist darauf ausgelegt, die Teilequalität zu steigern und Stückkosten zu reduzieren. Das Tool umfasst Features für die individuelle Prozess- und Effizienzoptimierung, unter anderem das Einspritzen beim Schließen des Werkzeugs, zyklusübergreifendes Dosieren und erweiterte Zuhaltung.

„4.production“ bietet erfahrenen Bedienern mehr Flexibilität und Freiheit beim Programmieren. Es erleichtert insbesondere die Arbeit mit Sonderabläufen und komplexer Werkzeugtechnik.

„4.monitoring“ heißt das Assistenzpaket für eine detaillierte Prozess- und Qualitätsüberwachung und lückenlose Prozessdokumentation. Es überwacht umfassend den Anlagenzustand und erkennt zuverlässig und frühzeitig Prozessabweichungen.

„4.service“ unterstützt den Online-Support und kann so die Maschinenverfügbarkeit steigern. Fester Bestandteil dieses Pakets ist der neue Arburg Remote Service ARS. Damit lassen sich Allrounder-Spritzgießmaschinen mit einem Servicerouter und integrierter Firewall ausrüsten. Nachdem der Bediener die betroffene Maschine aktiv freigeschaltet hat, greift Arburg über eine verschlüsselte Datenverbindung auf die Steuerung zu. Der Kunde kann dann gemeinsam mit den Service-Experten schnell und effizient z. B. Stillstände, Störungen und Prozessabläufe analysieren.

Das Dashboard von Netstal

Der aus der Schweiz stammende Anbieter für Spritzgiesstechnik und Systemlösungen Netstal arbeitet mit einem Dashboard als zentralen Einstieg in seine Servicewelt. Dieses bietet eine komplette Übersicht mit Schnellzugriff auf den Maschinenpark, Dokumente, Support-Tickets, E-Commerce-Anwendung und persönliche Favoriten. Auch Maschinen aus älteren Baureihen können in die Plattform integriert werden. Für die kontinuierliche Prozessüberwachung setzt Netstal AnalytiX ein. Dieses cloudbasierte Auswertetool ist Bestandteil des neuen e-service Portals und steht zusätzlich als eigenständige App für Smartphone und Tablet mit iOS oder Android Betriebssystem zur Verfügung. Es zeigt in einem übersichtlichen Dashboard alle relevanten Maschinenparameter. Darüber hinaus überwacht das Tool kontinuierlich die Produktion. Auf Basis von Kennzahlen für Stabilität und Produktivität sind negative Trends oder Leistungsabweichungen einzelner Maschinen auf einen Blick erkennbar. Die Gesamtperformance wird mit einem einzigen Prozentwert angegeben. Daneben ermittelt der Produktivitäts-Koeffizient die Effizienz der gesamten Produktion und einzelner Maschinen und gibt diese ebenfalls mit einem prozentualen Wert aus.

Beispiel Knauer

Knauer ist einer der größten deutschen Hersteller von Kunststoffbechern für die milchverarbeitende Industrie und stellt pro Jahr rund 3 Mrd. Becher im Spritzguss- und Tiefziehverfahren her. Auf Basis eines zentralen, elektronisch gesteuertes Prozessfluss-Systems hat die Knauer MES, SAP und die Lagerverwaltung miteinander verknüpft. Dabei verbindet das Manufacturing Execution System die zentrale SAP-Steuerung mit ihrer Bedarfsberechnung und der Erstellung des Auslagerauftrags mit dem Lagerverwaltungssystem, das seinerseits die Belieferung der Maschinen mit den notwendigen Materialien vornimmt. Es sorgt dafür, dass die richtigen Vorprodukte in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt an die Maschine geliefert werden und der aktuelle Lagerbestand automatisch an das SAP-System weiterleitet wird. Die Vernetzung des SAP-Systems mit dem vollautomatisierten Hochregallager ermöglicht Knauer die zentrale Steuerung des Planungs- und Produktionsflusses vom Auftragseingang bis zur Auslieferung.

Serie Industrie 4.0 Wir begleiten Sie auf dem Weg zur Digitalisierung. In dieser Ausgabe beleuchten wir zukunftsweisende Entwicklungen, innovative Tools und aktuelle Praxisbeispiele aus der Spritzgussbranche.

ARBURG_134975_Tension_straps_61C264D5-F170-42A7-877D-AB990A4079E9.jpg Fakuma_2017 {BC080588-E844-48B3-A27B-EFD0729D9CB1} IA 20180625 2018-07-02T07:00:00 201817 54 55 Intralogistik Sportschuhersteller Skechers setzt auf Stapler von Unicarriers In seinem Distributionszentrum hat der Schuhhersteller Skechers schon viele Abläufe automatisiert. Aber ohne Stapler geht es nicht. Rund 75 Lagertechnikgeräte von Unicarriers beladen die Fahrzeuge an der Rampe und versorgen das Hochregallager mit Nachschub. Sportschuhersteller Skechers setzt auf Stapler von Unicarriers In seinem Distributionszentrum hat der Schuhhersteller Skechers schon viele Abläufe automatisiert. Aber ohne Stapler geht es nicht. Rund 75 Lagertechnikgeräte von Unicarriers beladen die Fahrzeuge an der Rampe und versorgen das Hochregallager mit Nachschub. Intralogistik

Die Marken Skechers und Unicarriers verbindet eine lange Geschichte. Im Jahr 2002 lieferte die Unicarriers-Ursprungsmarke Atlet die ersten sechs Stapler an das US-amerikanische Footwear-Unternehmen, das damals seinen europäischen Vertrieb aufbaute. Heute ist das European Distribution Center (EDC) von Skechers im belgischen Lüttich mit 118.000 m² fast fünfmal so groß wie damals und die Marke ist zum zweitgrößten Sportschuhhersteller der USA aufgestiegen. Auch in Europa erzielte der Konzern zweistellige Wachstumsraten. Um das Wachstum aufzufangen, hat Skechers sein Logistikzentrum um das Fünffache vergrößert und die Zusammenarbeit mit Unicarriers ausgebaut. Heute sind in Lüttich 75 Lagertechnikgeräte des Herstellers im Einsatz – vom wendigen Niederhubwagen bis zum Schubmaststapler für den intensiven Betrieb.

Von Lüttich aus steuert Skechers den Multichannel-Vertrieb für ganz Europa. Beliefert werden große Onlinehändler, kleine Einzelhändler und Endkunden. Für eine effiziente und termingerechte Bearbeitung der Bestellungen betreibt Skechers das Lager in zwei Schichten und setzt auf eine Kombination von automatisierten und staplergestützten Prozessen. Nach Ankunft der Ware aus China sorgen Niederhubwagen der Typen PLP und PMR für ein schnelles Handling der Paletten im Wareneingangsbereich und vermeiden so Staus im Betriebsablauf. Anschließend werden die Paletten an Schwerlast-Schubmaststapler vom Typ Tergo UMS übergeben, welche die Ware zum Schmalgang-Hochregallager bringen. Mit 118.000 Paletten- und 40.000 Kartonstellplätzen für Restbestände hat Skechers hier die Kapazität für einen Durchsatz Hunderttausender Schuhe täglich geschafft.

Eine hohe Kommissionierleistung erzielt Skechers durch das Multi-Order-Picking. Mithilfe von PPL-Niederhub- und OP-Mittel- und Hochhubkommissionierern werden zunächst die benötigten Waren für unterschiedliche Kundenaufträge vorkommissioniert. Die Order-Picker steigen dazu im Hochregallager mit 60 Gassen auf Greifhöhen bis 10 m auf. Anschließend werden die Kartons an einen automatischen Sorter übergeben, der den Inhalt den einzelnen Kundenbestellungen zuordnet. Bei größeren Bestellungen dient ein Shuttle als Puffer, bis die gesamte Sendung kommissioniert ist. Im Versandbereich endet der automatisierte Prozess und die Gabelstapler übernehmen wieder. Zur Verteilung der versandfertigen Ware an die Lkw-Ladetore kommen meist UMS-Schubmaststapler zum Einsatz, die ein intensives Arbeiten mit einem Transportvolumen bis zu 2 t ermöglichen. Das EDC hat Ladetore an der Nord- und Südseite. Für interne Transporte über lange Strecken und die Beladung der Lkw werden die Niederhubwagen der Typen PLP und PMR genutzt. Diese sind zum Teil mit besonders langen Gabeln ausgestattet, sodass sie zwei Paletten gleichzeitig packen können.

In den Monaten Januar bis März und Juni bis August herrscht bei Skechers Hochbetrieb, denn dann treffen die neuen Kollektionen ein. „40 Prozent unseres Jahresvolumens schlagen wir allein in den ersten drei Monaten um“, erklärt Bart Geenen, Director of Operations EDC bei Skechers. „In diesen arbeitsintensiven Phasen brauchen wir mehr Stapler als sonst.“ Mit einem flexiblen Modell aus geleasten, gemieteten und gekauften Geräten kann dieser erhöhte Bedarf gedeckt werden. Die Mietgeräte bezieht Skechers bedarfsbezogen für ein bis drei Monate und gibt sie am Ende der Hochsaison wieder zurück. In der Nebensaison arbeitet das Footwear-Unternehmen mit dem herkömmlichen Fuhrpark, der sich aus gekauften Staplern und Leasinggeräten zusammensetzt. Letztere tauscht Unicarriers alle fünf Jahre gegen neue Modelle aus, sodass Skechers stets auf eine moderne Flotte zugreifen kann. Für hohe Einsatzzeiten der Stapler sorgt außerdem ein Servicevertrag. Dieser umfasst alle Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, einen regelmäßigen Sicherheitscheck sowie die Kosten für Reparaturen und Ersatzteile. Wegen der vielen Fahrzeuge ist ein Techniker von Unicarriers immer vor Ort. Reparaturen führt er in einer eigenen Werkstatt im EDC durch. Auch die wichtigsten Ersatzteile werden dort bevorratet, sodass Skechers keine Ausfallzeiten durch Materialbeschaffung in Kauf nehmen muss.

Skechers ist es wichtig, den Fahrern einen guten Arbeitsplatz bieten. Deswegen bezieht das Unternehmen seine Mitarbeiter in die Auswahl neuer Stapler mit ein und legt großen Wert auf eine ergonomische Ausführung und eine umfangreiche Sicherheitsausstattung. Um das Unfallrisiko im hektischen Betriebsablauf zu minimieren, sind alle Fahrzeuge auf eine Maximalgeschwindigkeit von 8 km/h gedrosselt und verfügen zum Teil über zusätzliche Sicherheitsgurte. Die Hochhubkommissionierer bewegen sich induktionsgeführt im Schmalgang, sodass sich der Bediener voll auf den Kommissioniervorgang konzentrieren kann. Das korrekte Ansteuern der richtigen Regalebene und damit ein schnelles Palettenhandling ermöglicht die integrierte Vorwahleinrichtung. Der Bediener stellt dabei einfach die gewünschte Lagerhöhe am Stapler ein, die der Hubmast anschließend automatisch anfährt. Ergonomisch profitieren die Mitarbeiter von der hohen Personalisierbarkeit der Fahrzeuge: Sitz, Steuerungselemente und Bodenhöhe können sie exakt auf ihre persönlichen Anforderungen einstellen. Für eine gelenk- und muskelschonende Steuerung sorgt das Minilenkrad der Schubmaststapler in Verbindung mit einer schwimmenden Armlehne, die sich stufenlos vor- und zurückbewegen lässt. (ub)

3_1C84E7D4-F170-46B3-B63A-5A8CFC080963.jpg 3.jpg {FC7EDB56-ECC1-4319-9FDE-B57FB7D24C3A} IA 20180625 2018-06-20T16:03:59 201817 8 8 Bildschirmkamera Mini-Sichtschutz Bildschirmkamera: Mini-Sichtschutz PC-Kameras werden mit Nope 1.0 stylisch abgedeckt. Der Hacker-Schutz mit toller Optik haftet rückstandslos sowie lange und geht nicht verloren. Kamera

Datenschützer aufgepasst: Laptop- und Desktopkameras lassen sich durchaus eleganter abdecken als mit Post-its. Und zwar mit dem Nope 1.0, einer kleiner Webcam-Abdeckung. Diese haftet magnetisch am Gerät, sieht professionell aus und hinterlässt keine unschönen Rückstände. Der Magnet ist für Laptops und Desktops von 7,5 bis 11 mm Breite und 0,8 mm Höhe erhältlich. Aufgrund der Befestigungsweise berührt die Abdeckung das Gerät nicht direkt.

Auf einem durchsichtigen 3M VHB Klebebandstreifen wird der Basis-Magnet befestigt und darauf dann das Magnetenpaar. Davon ist ein Magnet drehbar, sodass der zweite Magnet vor die Kamera geschoben werden kann. Der Nope kann in einem Paket erworben werden. Ein Dreier-Pack kostet hier zum Beispiel umgerechnet etwa 13 €.

macbooksidelow_8EA613B6-77B7-4639-A4B5-A2A7BB199077.jpg macbooksidelow.jpg {200D4DE1-37B4-4D60-84BF-477888E2AE62} IA 20180625 2018-06-23T10:00:00 201817 8 8 Reiseplanung Camper-Sharing Reiseplanung: Camper-Sharing Yescapa ermöglicht die Reiseplanung mit Wohnmobilen und Campern durch die größte europaweite Plattform für privates Wohnmobil-Sharing mit 5000 Fahrzeugen. Reiseplanung

Die App Yescapa ermöglicht die Planung von Reisen und Roadtrips mit Wohnmobilen und Campern durch die größte europaweite Plattform für privates Wohnmobil-Sharing mit 5000 Fahrzeugen. Die im gewünschten Zeitraum verfügbaren Autos werden via Suchfunktion direkt in der interaktiven Karte angezeigt. Durch das integrierte Nachrichtensystem kann man die Vermieter direkt kontaktieren.

Wer nur stöbern möchte, kann nach Preis, Fahrzeugtyp, Ausstattungselementen etc. filtern und Lieblingswohnmobile in einer Favoritenliste speichern. Die App kann kostenfrei heruntergeladen werden. Wer lieber am PC stöbert, kann die entsprechende Webseite nutzen.

Screenshot_1_05840E58-56E0-4E11-8248-D6228D074209.jpg Screenshot_1.jpg {931C72A4-2A4B-41CB-9FA5-3D7BD493446D} IA 20180625 2018-06-26T08:00:00 201817 8 8 Designerlampe Erleuchtung im Buchformat Designerlampe: Erleuchtung im Buchformat Lumibook sieht aus wie ein normales Buch mit Echtholz-Cover. Aufgeklappt ist es aber eine Designerlampe, deren LED-Module bis zu acht Stunden leuchten. LED Leuchten

Lumibook sieht aus wie ein normales Buch mit Echtholz-Cover. Auch die reißfesten Dupont-Seiten wirken wie echte Buchseiten. Aufgeklappt entpuppt sich das Buch jedoch als kabellose Designerlampe, deren LED-Module bis zu acht Stunden Licht spenden. Die Batterie ist über USB aufladbar, was den mobilen Gebrauch ermöglicht. Die Lampe kann um 360° aufgeklappt werden, wobei sich das Licht durch Zuklappen ausschaltet.

Das Produkt kann für 35 € zzgl. Versand beim Hersteller erworben werden. Ein USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

lumibok_C4446C20-9981-4BED-B9E2-8F6151F6FB79.jpg lumibok.jpg {3587C82D-7472-47BA-8D7F-2FAC1F85BEC6} IA 20180625 2018-06-27T09:00:00 201817 8 8 Bluetooth-Radio Retro Music-Player Retro Radio: Music-Payer mit Bluetooth Mixxtape kann Musik bis zu neun Stunden über Bluetooth abspielen. Das Aufladen dauert etwa eine Stunde und es können auch Kopfhörer eingesteckt werden. Retro Radio

Einige Kinder kennen Kassetten zwar nicht mehr, aber viele andere freuen sich über das Retro-Design von Mixxtape. Der Player spielt Musik bis zu neun Stunden über Bluetooth ab. Das Aufladen dauert etwa eine Stunde und es können auch Kopfhörer eingesteckt werden. Zudem hat das Gerät einen Touchscreen.

Darüber hinaus kann eine MicroSD-Karte eingesteckt werden sowie ein USB-Kabel für den Anschluss an den Computer.

Das Gerät unterstützt viele Dateiformate wie zum Beispiel MP3, WMA und WAV.

Der Mixxtape-Player kann hier für etwa 70 € ohne Versandkosten erworben werden.

Store08_grande_B413713A-4824-47A2-8164-2A033715C01A.jpg Store08_grande.jpg {9C050282-8CC0-4C89-A35C-63F744E5CFD2} IA 20180625 2018-06-21T07:00:00 201817 34 39 Nanotechniken sind das Multi-Werkzeug von morgen Nanotechnologie – aktueller denn je Die Nanotechnologie ist ein Multifunktionswerkzeug für vielfältige Innovationen, nach wie vor. Sie verschafft Materialien neue Eigenschaften, erhöht deren Effizienz und ermöglicht die Miniaturisierung technischer Lösungen. Doch trotz des hohen Potenzials ist es ruhig geworden um „Nano“ in der Öffentlichkeit. Wieso? Eine Bestandsaufnahme. Nano – aktueller denn je Obwohl Produkte auf Basis der Nanotechnologie weit verbreitet sind, wird kaum noch darüber geredet – aus Furcht vor Diskussionen über die Risiken. Beides steht im Raum – einerseits der unerhörte Nutzen und andererseits die wenig erforschte Wirkung auf Mensch und Umwelt. Nanotechnologie Hertha KerzFreie Fachjournalistin in Hamburg

Hertha Kerz

Freie Fachjournalistin in Hamburg

Durch Nanotechniken entstehen unter anderem ganz neue Materialien. Für die Herstellung gibt es verschiedene Ansätze. Bei der Top-Down-Methode arbeiten Hersteller von oben nach unten. Sie produzieren nanoskalige Strukturen durch Zerkleinern. Die Bottom-up Methode arbeitet dagegen von unten nach oben. Strukturen werden Atom für Atom, Molekül für Molekül aufgebaut. Die Einsatzmöglichkeiten sind – allein in der Industrie – kaum zu überschauen.

Die Nanotechniken entwickeln sich zügig mit ungeahnten Potenzialen. In Deutschland sind um die 600 Unternehmen aktiv. Dazu gehören Konzerne wie BASF, Degussa oder Merck, ebenso wie viele kleinere und teilweise sehr kleine Firmen, die sich ausschließlich auf eine Anwendung oder Dienstleistung spezialisiert haben. Ein Rundgang durch die Nanostrukturwelt zeigt, was für die Industrie interessant ist.

Quantum Dots sind nanometergroße, halbleitende Kristalle. Durch Beeinflussen der Elektronen im Inneren lassen sich elektronische und optische Effekte hervorrufen. Dabei leuchtet jeder Punkt in einer Wellenlänge und damit einer Farbe auf – und zwar auffällig strahlend, was einen entscheidenden Effekt auf die Bildqualität hat. Denn „bei der herkömmlichen LED-Beleuchtung sind die Farben nicht schön. Auch wenn sie warmweiß heißen, sehen sie immer kalt aus. Gesichter sind blass, Farben kommen nicht gut heraus“, erklärt Professor Horst Weller, Leiter des Fraunhofer Centrums CAN in Hamburg.

So finden Nanodots ihre Anwendung beispielsweise im TV- und Monitorbereich. Weiterhin kommen Quantum Dots bei Displays zum Einsatz, bei Quantenpunkt-LEDs und in Kürze auch allgemein in Leuchtmitteln, Hintergrundbeleuchtungen und Flüssigkristallanzeigen. „Die prominentesten Vertreter der Quantum Dots sind aus Kadmiumselenid, doch gehen wir immer weiter Richtung Indiumphosphid“, erklärt Weller. „Quantum Dots generieren extrem saubere und viel mehr Farben, als andere Fluoreszenzfarbstoffe.“ Generiert werden die Dots durch chemische Fällungsreaktionen. Zwei Reagenzien werden zusammengebracht und dann „muss man mit oberflächenaktiven Substanzen viel rumtricksen, damit die Teilchen schön klein bleiben und die Größe genau kontrollieren. Das ist Hochpräzisionssynthese“, erklärt Weller.

Neben der Produktion von Nanopartikeln auf chemischem Wege gibt es auch die Möglichkeit, Klumpen oder größere Körner bis zur gewünschten Partikelgröße zu zermahlen. Rührwerkskugelmühlen werden für die Zerkleinerung und Desaggregations- und Dispergierprozesse eingesetzt. Zufallsgeformte Teilchen bis zu 5 nm sind möglich.

Durch Zermahlen enstandene Nanopartikel funktionalisieren Additive

„Am Ende möchte ich das ganze System stabil und wohl dispergiert mit vereinzelten Partikeln vorliegen haben. Das ist die Schwierigkeit“, erläutert Dr. Stefan Mende, Manager of Technical and Scientific Communication bei der Netzsch Trockenmahltechnik GmbH. „Weil die Biester agglomerieren und weil es Partikel-Partikel-Wechselwirkungen gibt, sogenannte Van-der-Waalsche-Kräfte. Wenn denen nicht durch Oberflächenladungen oder geeignete Additive entgegengesteuert wird, dann verklumpen sie und sie sind nicht mehr nutzbar.“ Nano-Trockenmahlerzeugnisse werden mit ihrer Größe ab 5 nm und mehr für Batterien, Farben, Lacke und technische Keramiken eingesetzt.

Herzstücke elektronischer Geräte sind Mikrochips. Um die dafür nötigen Strukturen im Nanometerbereich zu fertigen, wird die Lithografie eingesetzt. Im Institut für Dünnschichttechnologie und Mikrosensorik (IDM) e. V. werden solche Schichten hergestellt. „Das sind organische Monomere, die bei uns polymerisiert werden und die Eigenschaften des Materials bestimmen“, erklärt Dr. Thomas Köpnick, geschäftsführender Vorstand. „Nutzbar sind auch Copolymere, um die gewünschten Eigenschaften zu bekommen.“ Je nachdem, welche Eigenschaften das Polymer später haben soll – Strahlenempfindlichkeit, Ätzstabilität und ähnliches – werden unterschiedliche Aromate, siliciumhaltige Verbindungen oder anderes zugesetzt. „Wir sehen im Labor nach, ob die entsprechenden Monomere kommerziell und damit preiswert vorhanden sind“, ergänzt Köpnick. „Wenn nicht, müssen wir sie extra – meist nicht ganz so preiswert – selbst herstellen. Dabei probieren wir unterschiedliche Polymerisationsmöglichkeiten unter verschiedenen Bedingungen und versuchen das Molekül zu beeinflussen. Entweder ganz langkettige hohe Molmassen oder niedrige Molmassen und vieles mehr.“ Köpnicks Team kommen dabei Publikationen zugute, in denen vor Jahren auf damals nicht nutzbare Stoffverbindungen hingewiesen wurde, die heute durch Nachsynthese verbessert und damit angewendet werden können.

3D-gedruckte Nanostrukturen für die Chip-Fertigung

3D-Drucker bauen Gegenstände Schicht für Schicht aus den CAD-Daten auf. „Handykameras nutzen eine Fresnellinse, um das Bild gleichmäßig auszuleuchten“, stellt Dr. Andreas Frölich ein Beispiel vor, Head of Sales & Marketing bei Nanoscribe. „Fresnellinsen werden millionenfach hergestellt. Nun kann man den Prototypen für die Spritzgießform aus einem Polymer oder einem Metallstück herausfräsen. Doch die Geometrie des Fräswerkzeugs hinterlässt Verrundungen. Für eine Urform, hochpräzise und winzig klein, sind derartige Ungenauigkeiten nicht akzeptabel. Hier erzwingt die Herstellung geradezu den 3D-Druck.“

In der Massenproduktion kommt es nun auf die Fähigkeiten der Spritzgießer an, ob die Serienprodukte ausreichend genau sind. „Bei einigen Highend-Anwendungen darf die Abweichung nicht größer als 70 Nanometer sein, manchmal sogar nur 40 Nanometer“, so Frölich. Der 3D-Druck beschränkt sich nicht mehr auf Strukturen im Mikrometerbereich, sondern erschließt auch den Nanometerbereich.

Es gibt viele weitere nanoskalige Strukturen. Doch ihr Innovationspotenzial wird nur zu einem Bruchteil genutzt. Die Gründe sind vielfältig. Angeführt von den Gesundheitsgefahren, die zweifellos existieren. Dabei ist erstaunlich, dass die Untersuchung der Gefahren nur langsam voranschreitet und das Finden von Problemlösungen fast vollständig unterbleibt. Das Gefahrenpotenzial ist dabei sehr unterschiedlich. Je nachdem, aus welchem Material Nanostrukturen sind und welche Geometrien sie aufweisen, agieren sie in Organismen und der Umwelt verschieden. Ein Problem ist, dass die eingesetzten Stoffe oft extrem giftig sind und niemand weiß, wie die daraus hergestellten Teile entsorgt, recycelt oder gar die Rohstoffe wiedergewonnen werden sollen – so äußern sich auch Wissenschaftler, die die Nanotechnologie voranbringen wollen.

Die größten Bedenken und Ängste

Die größten Bedenken und Ängste richten sich darauf, dass Nanostrukturen über alle Körperöffnungen in den Körper eindringen können, sich verteilen, die Blut-Hirn-Schranke überwinden und sich im Gehirn etablieren. Nachgewiesen ist, dass Nanopartikel in der Lunge oder dem Darm Entzündungen hervorrufen oder verstärken können. Allerdings werden Nanopartikel schon so lange genutzt, dass die Frage gestellt werden kann, ob nicht schon längst ein entsprechend großräumiger pathogener Effekt hätte deutlich werden müssen.

Professor Dr. Franz Faupel, Vorstandsvorsitzender der Norddeutschen Initiative Nanotechnologie Schleswig-Holstein e. V. (NINa SH) nimmt dazu so Stellung: „Die Gefahren der Nanotechnologie, die ich nicht verschweigen will, sollten nicht überbewertet werden“, so gibt er zu bedenken. „Gefahren gehen unter Umständen von freien Nanopartikeln aus, wenn man sie inhaliert. Oder generell, wenn sie nicht gebunden auftreten. Aber in den üblichen Produkten wie in der Mikroelektronik oder in Beschichtungen sind die Nanopartikel gebunden und man geht davon aus, dass kein Schaden entsteht.“

Doch wie sind die Gefahren dann einzuschätzen? Die Dechema meint auf Ihrer Nanopartikelseite: „Bisher wurde kein besonderer Wirkmechanismus entdeckt, der ausschließlich bei Nanomaterialien auftritt.“ Das Umweltbundesamt gibt unumwunden zu, dass es über die Freisetzung von Nanopartikeln nicht genug weiß und die Datenlage dürftig ist.

Noch lässt sich das Verhalten von Nanopartikeln nicht voraussagen

Wissenschaftler um Martin Scheringer an der ETH Zürich stellen dagegen immerhin fest: „Nanopartikel verhalten sich in der Umwelt je nach herrschenden Bedingungen völlig unterschiedlich.“ Die Forscher suchten in 270 wissenschaftlichen Studien und den beinahe 1000 darin erwähnten Laborexperimenten nach Mustern zum Verhalten künstlicher Nanopartikel. Dies mit dem Ziel, allgemeingültige Voraussagen zum Verhalten der Partikel zu machen. Um die Resultate darzustellen, nutzte ETH-Doktorandin Sani-Kast erstmals eine Netzwerkanalyse, wie sie aus der Sozialforschung zum Erfassen von Netzwerken sozialer Beziehungen bekannt ist. Ihr Resümee: „Wir müssen einsehen, dass wir mit den uns heute zur Verfügung stehenden Daten noch kein einheitliches Bild zeichnen können.“

Die Folge ist eine Art Schwebezustand. „Eine Zeitlang hatte die Nanotechnologie negative Schlagzeilen“, bestätigt Professor Faupel vom NINa SH e.V. „Das hat dazu geführt, dass Firmen das nicht mehr propagierten. Früher haben sie damit geworben, dass sie Nanotechnologie einsetzen. Heute setzt man sie in großem Stil ein, redet aber kaum darüber.“

Denn den potenziellen Gefahren, die auch Faupel nicht verschweigt, steht ein immenser Nutzen für Industrie und Gesellschaft gegenüber. Graphen besteht zum Beispiel aus Kohlenstoff und ist ein mattenförmig 2-dimensionales Material. „Graphen leitet elektrischen Strom besser als Silicium und leitet Wärme besser als Kupfer. Aufgrund seiner ein-atomaren Schichtdicke ist es durchsichtig und extrem flexibel. Es ist dehnbar wie Gummi, aber fest wie Diamant“, so Markus Morgenstern von der RWTH Aachen in einem Video der Deutschen Welle zum Projekt Graphene Flagship. Diese Kombination von Eigenschaften besitzt kein anderes Material.

Graphene – ein-atomige Schichten vervielfachen Batterieleistung

Die Herstellung ist genial einfach. Mit einem Klebestreifen wird von Graphit eine Schicht abgehoben – Graphen. Sie verleiht Kunststofffolie elektrisch leitende Eigenschaften. Sie kann beispielsweise für den Bau von elektronischen Geräten eingesetzt werden. Computerchips werden leistungsfähiger – eine Schicht aus Graphen überträgt zehn Mal mehr Daten als Silicium. Superbatterien könnten ein hundertfach höheres Leistungspotenzial generieren, sowohl an Energieleistung als auch an Haltbarkeit. Weitere Einsatzgebiete wären Compositmaterialien, die Autos und Flugzeuge leichter machen, oder Computer mit neuen Eigenschaften und erweiterten Funktionalitäten innerhalb des Internet of Things (IoT).

Ein weiteres Beispiel sind Nanoröhrchen oder -tubes. Das sind zu kleinen Schläuchen aufgerollte Graphitebenen, die nur wenige Nanometer im Durchmesser aufweisen, dafür jedoch – für die Nanowelt – extrem lang sein können, bis zu einigen Mikrometern. Tubes optimieren Verbundwerkstoffe, finden Anwendung in elektronischen Bauelementen wie Transistoren und ermöglichen eine Miniaturisierung bei höherer Leistung, die sich anders nicht machen lässt. Das Gleiche gilt für Nanoröhrenspeicher – nichtflüchtige Datenträger, die extrem schnell und sicher äußerst hohe Datenmengen realisieren.

Zu den Anwendungen gehören selbstleuchtende Displays. Tubes reduzieren das Gewicht von Flugzeugen und lassen Materialien größeren Belastungen standhalten als herkömmliche Werkstoffe. Sie verbessern die mechanischen Eigenschaften von Kunststoffen. Dabei können sie die Zugfestigkeit von Stahl weit übertreffen. Bündel von Röhren werden zu Fäden und Matten und arbeiten als Aktoren. Beimischungen in Lithiumakkus erhöhen deren Lebensdauer und Ladungseffizienz. Diese Beispiele zeigen nur einen Ausschnitt der Möglichkeiten. Tubes haben also ein extrem breites Anwendungsspektrum, das noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Hürden auch durch Wirtschafts-Lobbyisten

Diese Benefits führen direkt zu einem weiteren, heiklen Punkt: Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Nanotechnik revolutioniert alle Bereiche der Industrie, Physik, Elektronik, Elektrotechnik, Halbleitertechnologie und den Maschinenbau. Nanobeschichtungen könnten Werkzeugabrieb verhindern, Maschinenelemente fast unzerstörbar und viele Prozesse überflüssig machen. Und vor allem: Viele Produkte, Hilfsstoffe und Arbeitsgänge würden überflüssig. Ein Beispiel sind die sich selbst reinigenden Beschichtungen. Sie sind extrem teuer – jedoch nicht, wenn sie im industriellen Maßstab hergestellt würden. Im Industriebereich werden sie durchaus angewandt. Doch wäre es für die Hersteller von Wasch- und Reinigungsmitteln verheerend, wenn selbstreinigende Beschichtungen für den Endverbraucher ihre Produkte verdrängten.

Ganz anders im Nahrungsmittel- und Kosmetikbereich. Hier haben sich Nanopartikel längst etabliert – schließlich werden sie nur zugesetzt, verdrängen jedoch keine herkömmlichen Produkte. Hier wird überwiegend betont, dass sie keineswegs gesundheitsgefährdend seien.

So lässt sich beobachten, dass sich viele verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Zielen sowohl für als auch gegen den Einsatz der Nanotechnologie aussprechen. Die Nanotechnologie wird in vielen Bereichen ausgebremst. Je nach Interessenlagen in Forschung, Industrie, Gesellschaft und Politik werden Gefahrenpotenziale entweder über- oder untertrieben. Auch die Verantwortung der Medien darf nicht kleingeredet werden, die sich als Meinungsmacher aufschwingen und sich oft ohne wissenschaftlichen Hintergrund für die Zwecke der einen oder anderen Seite einspannen lassen.

Anne-Rose Raisch

Geschäftsführerin der Raisch GmbH & Co. KG für strategische Personal- und Organisationsentwicklung in Waldenbuch

Die Digitalisierung wird die Anforderungen an den Vertrieb und dessen Arbeitsweise in den nächsten Jahren radikal verändern. Nach einer aktuellen Studie von Roland Berger und Google Deutschland über die digitale Zukunft des B2B-Vertriebs sind sich 60 % der befragten Unternehmen sicher, dass die Digitalisierung der Sales-Organi-sation ausschlaggebend für den Erfolg ihres Geschäfts sein wird, allerdings haben 58 % keinerlei Strategie für die Digitalisierung des Vertriebs. Vielmehr erleben die Unterrnehmen täglich, wie ihnen die Datenflut weniger Zeit für Kunden lässt, Big Data dem Vertrieb ein zahlengetriebenes Verhalten aufzwingt und die Kommunikation nach innen und außen leidet.

Die Vertriebsverantwortlichen müssen sich den Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung stellen. Kein Unternehmen kann heute die Augen davor verschließen, dass Kunden mit der Nutzung digitaler Möglichkeiten ihr Verhalten und ihre Erwartungen – insbesondere beim Einstieg in den Verkaufsprozess – massiv verändern: Schon bevor ein Vertriebler beim potenziellen Kunden einen Termin bekommt, hat dieser etwa zwei Drittel der relevanten Informationen online recherchiert – über Messenger-Dienste, Suchmaschinen, Fachblogs oder andere Social-Media-Aktivitäten. Rund 50 % der Einkaufsverantwortlichen in Deutschland sind unter 35 Jahre alt – diese „Millennials“ setzen auf digitale Entscheidungsfindungsprozesse.

Das bedeutet, dass die digitale Präsenz und Kommunikationsstärke eines Unternehmens die Auftragsvergabe maßgeblich beeinflusst. Dennoch sind Kunden keine homogene Masse. Sie unterscheiden sich nicht nur durch ihr Alter, sondern auch durch ihre Gewohnheiten, Vorlieben, Tagesabläufe und unterschiedlichen Präferenzen in der Kommunikation. Hier kommt es darauf an, den richtigen Kommunikationskanal zum Kunden zu finden und diesem auch im losen Kontakt stets die Möglichkeit zu bieten, auf „seinen“ Vertriebler zuzukommen, sobald ein akutes Problem besteht.

Datensammeln ist kein Selbstzweck

Eine Kernaufgabe und -kompetenz des Vertriebs wird die Digitalisierung nicht verändern: den Aufbau stabiler und auf Vertrauen basierender Kundenbeziehungen. Hinzukommt: Der Megatrend Digitalisierung verändert Geschäftsmodelle. Viele Unternehmen verkaufen heute statt Produkte beratungsintensive Lösungen, die erst durch neue Technologien möglich geworden sind. Gerade hier braucht es den persönlichen Vertrieb oder die Fähigkeit des Vertrieblers, das Geschäft des Kunden zu verstehen und gemeinsam mit ihm neue Wertschöpfungspotenziale zu erkennen und umzusetzen. Zudem verkaufen Vertriebler nicht mehr einfach etwas, sie managen Projekte und zwar mit digitalen Hilfsmitteln. Als echte Partner unterstützen sie ihre Kunden dabei, transparente Informationen richtig einzuordnen.

Gefragt sind deshalb Vertriebler mit Weitsicht, die es verstehen, die vorhandenen Zahlen sinnvoll zu nutzen – etwa die Daten, die im CRM verwaltet werden wie Ziele, Budgets, Umsatzentwicklung des Unternehmens, die Rolle ihrer Ansprechpartner im Buying Center sowie bisherige Einkäufe und geplante Projekte. Natürlich ist es von großem Vorteil, wenn Unternehmen im Vertrieb Tablets einsetzen, mit denen etwa im Verkaufs- oder Beratungsgespräch auf das Produktportfolio sowie relevante Kundendaten zugegriffen werden kann.

Um ihre Kunden aber aktiv und vorausschauend beraten zu können, brauchen sie den Blick über den Tellerrand des reinen Vertriebsinteresses: Erst ein umfassendes Wissen über die Märkte, in denen sich ihr Kunde bewegt, über politische und ökonomische Einflüsse, Wettbewerbsbetrachtung sowie die allgemeinen Umsatzentwicklungen in seiner Branche machen Vertriebler zu echten Partnern ihrer Kunden und sichern sich deren langfristige Loyalität.

Digitale Teams und neue Führungskultur

Wie in allen Zeiten des Wandels kommt auch im digitalen Zeitalter den Führungskräften eine entscheidende Rolle zu. Denn die digitale Transformation verändert die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten: räumlich (vom Homeoffice bis zu Projekten im internationalen Raum), zeitlich (meist auf ein Projekt befristet) und hierarchisch (gleichberechtige Spezialisten unter lateraler Führung mit wenig Weisung von oben).

Das kann die direkten Beziehungen in Teams auf der einen Seite und die Bindung eines Mitarbeiters an sein Unternehmen auf der anderen Seite erheblich lockern. Vorgesetzte müssen hier neue Wege einschlagen, um die Bindung und Loyalität ihrer Mitarbeiter zum Unternehmen zu sichern – indem sie die persönliche Begegnung und Kommunikation aktiv fördern und sich zugleich Zeit nehmen für Mitarbeitergespräche auf Augenhöhe, um über die Motivation und Ziele ihrer Mitarbeiter im Kontakt zu bleiben. Entscheidend für den Vertriebserfolg ist auch, die Mitarbeiter an den richtigen Stellen einzusetzen und sie mit Aufgaben zu betrauen, die ihrem Charakter und ihrer persönlichen Eignung entsprechen.

Auch die Altersstruktur der Vertriebsmannschaft kann das Management vor Herausforderungen stellen – insbesondere in Teams, wo altverdiente Vertriebler, die bis vor kurzem noch mit dem Notizblock in „ihrem Verkaufsgebiet“ unterwegs waren, und junge „Millenniels“ aufeinandertreffen. Diese kennen sich zwar meist perfekt mit neuen sozialen Medien und digitalen Technologien aus, zeigen aber häufig große Defizite in der direkten Kundenkommunikation, die es durch Schulungen oder Trainings zu verbessern gilt. Umgekehrt fühlen sich ältere Kollegen durch die neuen Technologien abgehängt und erleben geradezu einen „Kulturschock“, da der einzelne Kunde nicht mehr ihr Hoheitsgebiet ist.

Teamwork wird immer wichtiger

Wer seine Vertriebsmannschaften auf eine digitale Zukunft vorbereiten will, braucht vor allem ein gemeinsames Verständnis darüber, dass auch in Zeiten von Big Data der Kunde bei allen Aktivitäten im Fokus steht. Zahlen allein verkaufen kein Produkt und Datensammeln ist kein Selbstzweck. Allerdings kommt dem Teilen von Informationen zwischen den Kollegen im Team, aber auch verschiedenen Abteilungen wie etwa Marketing und Vertrieb, eine große Bedeutung zu: Teamwork wird im digitalisierten Vertrieb immer wichtiger. Dazu braucht es jedoch eine gemeinsame „Vision“ – eine Identifikation mit dem Unternehmen und ein Verständnis darüber, welchen wichtigen Beitrag das Unternehmen für den Kunden leisten kann.

Auch bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle muss immer der Kunde mit seinen ganz individuellen Anforderungen im Mittelpunkt stehen. Und ausschließlich erfolgreich am Nutzer getestete Ideen – am besten erst einmal in kleineren, überschaubaren Projekten – sollten auch weiterentwickelt werden. Denn letztlich bestimmen immer die Kunden sowie ihre Perspektive und Bedürfnisse, wohin die digitale Reise im Vertrieb geht.

Alphaspirit_Fotolia_E7D95B99-9E02-42AE-8198-4D27AEE353E9.jpg Teamwork_of_businesspeople_work_together_and_combine_pieces_of_gears._Partnership_and_integration_concept_with_nerwork_effect._double_exposure {E6DEB3EB-1AE6-4133-A7F8-8CCE95D5EAC5} IA 20180625 2018-06-20T16:09:27 201817 66 66 Mütze an, WM aus

