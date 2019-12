Anzeige

Die Pro-Beam- Gruppe gründet den Kundenservice für die von ihr gefertigten Elektronenstrahlanlagen in die eigene Gesellschaft Pro-Beam Service GmbH aus – und versteht diesen Schritt als „einen entscheidenden Schritt in die digitale Zukunft“. Das Unternehmen, das als Anlagenbauer wie auch als Lohnfertiger tätig ist, will damit dem Kunden einen Partner zur Seite stellen, der die Anlagen nicht nur instand hält, sondern ihn auch beim Weiterentwickeln seiner Technologie unterstützt. Zum Leistungsportfolio gehören die Pakete Maintenance, Repair, Training & Consulting, Update & Upgrade sowie Retrofit. Ganz neu hinzu kommt die Option eines Remote Maintenance Service. (os)

www.pro-beam.com

